Poslanci chtějí zakázat chov slepic v klecích od roku 2027

Poslanci chtějí vládní novelu zákona o ochraně zvířat před týráním rozšířit o zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. / Ilustrační foto

Poslanci chtějí vládní novelu zákona o ochraně zvířat před týráním rozšířit o zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Skupina zákonodárců, ve které měli zastoupení ANO, ČSSD, Piráti, TOP 09 a SPD, včera v dolní komoře novináře informovala o tom, že pozměňovací návrh budou chtít projednat ve výborech. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012.

Podle jednoho z předkladatelů Jana Schillera (ANO) je chov nosnic v klecích přežitkem, není dobrý pro jejich život, stejně tak pro jejich vejce. Podle Piráta Jana Pošváře je reálné klecové chovy ukončit za sedm let, chovatelé se podle něj na to budou moci připravit. Stejně jako další poslanci zmínil to, že supermarkety se dobrovolně zavazují, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet od roku 2025.

Roman Sklenák (ČSSD) očekává v souvislosti s návrhem širokou debatu a nevyloučil neúspěch. "Obdobné návrhy budou přicházet znovu a znovu, není otázkou, jestli budou klecové chovy zrušeny, ale kdy," konstatoval. Vlastimil Válek (TOP 09) zmínil jako jediný argument proti změně riziko zdražení vajec. Fakta tomu podle něj ale nenasvědčují, k tomu se podle něj jasně prokázalo, že vejce z volných chovů jsou jako potraviny kvalitnější.

Vládní návrh zákona o ochraně zvířat před týráním zahrnuje zatím definici takzvaných množíren a jejich zákaz, zpřísnění chovů šelem nebo možnost státního příspěvku obcím na péči o zvířata. Vláda ho schválila na jaře, plánovala, že by změny měly začít platit v prvním čtvrtletí příštího roku. Norma nyní čeká na projednání ve výborech.

