Poslední samec nosorožce severního bílého je v Národním muzeu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Safari Park Dvůr Králové "Súdán byl symbolem ničení přírody a životního prostředí tak, jak ho vnímáme poslední desítky let. Je symbolem vymírání živočišných druhů přispěním člověka, ale také je mementem pro nás, že další na řadě nemusí být jiné živočišné druhy, ale pokud se takhle budeme chovat, mohli bychom to být i my," uvedl ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Historické budově Národního muzea si mohou od pátku až do konce roku prohlédnout návštěvníci nosorožce, který byl posledním samcem svého druhu na celé planetě. Samec severního bílého nosorožce pojmenovaný Súdán uhynul v březnu roku 2019. Druh se dnes považuje téměř za vyhynulý a vědci se pokoušejí získat potomky pomocí pohlavních buněk, které pocházejí mimo jiné i od Súdána. Po vystavení v Praze bude nosorožec převezen do Afriky.

"Súdán se stal legendou už za svého života, zároveň byl symbolem, mementem a nadějí," řekl při vernisáži ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas. "Súdán byl symbolem ničení přírody a životního prostředí tak, jak ho vnímáme poslední desítky let. Je symbolem vymírání živočišných druhů přispěním člověka, ale také je mementem pro nás, že další na řadě nemusí být jiné živočišné druhy, ale pokud se takhle budeme chovat, mohli bychom to být i my," uvedl.

Skupinu vzácných severních bílých nosorožců získal z Afriky v 70. letech Josef Vágner z Afriky pro safari ve Dvoře Králové. Byl mezi nimi i malý samec Sudán. Dvorská zoo je jediná na světě kde se podařilo tato kriticky ohrožená zvířata odchovat. Sudán, sám narozen v přírodě, se stal otcem dvou mláďat. Zatím poslední mládě tohoto druhu, které se narodilo v roce 2000, je Sudánovo vnučkou.

Severní nosorožci tak díky tomu přežili rok dva tisíce, ale již o několik let později je druh považovaný v přírodě za vyhynulý. Súdán se z Podkrkonoší vracel do Afriky za účelem rozmnožení, to se ale nedařilo. Mezitím uhynula další zvířata včetně Nabiré, jediné samice do té doby žijící ještě v Evropě, jejíž kostru mohou návštěvníci nyní spatřit po boku Sudána.

Nyní již zůstaly jen samice Najin a Fatu v Keni a Sudán tak byl posledním samcem svého druhu na planetě a zároveň poslední zvíře pocházející ještě z přírody.

Safari park se v rámci konzilia expertů z celého světa, které nese označení BioRescue, snaží nosorožce bílé severní zachránit. Vědci v laboratoři dosud vytvořili 12 embryí, která uchovávají zmražená a cesta k záchraně druhu je podle nich dlouhá. Tým pravidelně odebírá vajíčka samici Fatu v Keni. Mezitím se pracuje na vývoji techniky pro vložení embrya do náhradních matek, jimiž by se v budoucnu měly stát samice příbuzných jižních bílých nosorožců. Vědci se pokoušejí druh zachránit i prostřednictvím kmenových buněk. V Berlíně se zatím z kmenové buňky uhynulé samice Nabiré podařilo vytvořit buňky srdečního svalu.

reklama