Povodí Moravy začalo po obnově napouštět vodní nádrž poblíž Boskovic

Zdroj | Povodí Moravy V nádrži vznikl i nový ostrov, který poslouží především pro hnízdění ptactva.

Vodohospodáři z Povodí Moravy začali po obnově napouštět vodní nádrž nedaleko Boskovic na Blanensku. Plná by mohla být do jara. V nádrži vznikl i nový ostrov, který poslouží především pro hnízdění ptactva, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Obnova stála téměř 22,4 milionu korun.

Práce na vodní nádrži Skalice vodohospodáři zahájili loni na jaře, hotovo bylo na podzim. Napouštět ji začali v lednu, plná by mohla být na přelomu února a března. "Naším cílem bylo vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň tisícileté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři obnovili hráz a funkční objekt. Nádrž má nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Ze dna vodohospodáři odstranili 20.000 metrů krychlových sedimentu. Vznikl i nový ostrov. "Těžba sedimentů probíhala výhradně ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov poslouží zejména pro hnízdění ptactva. Sediment jsme ale odstranili také z přítoků do nádrže, kde jsme vyhloubili malé tůně, které zvyšují biodiverzitu prostředí," uvedl Gargulák.

Vodní nádrž Skalice je průtočná, vtékají do ní dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Nádrž slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze čtyři hektary tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů. Povodí Moravy zasahuje do pěti krajů, zejména Olomouckého a Zlínského.

