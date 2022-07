Požár změnil podobu Českého Švýcarska, někde zůstaly jen holé stráně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přímý přenos dění v Hřensku. Držte nám palce ať vše zvládneme. 🙏🏻 #slowtv #nevzdameto https://t.co/fArxC6UGIs — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 27, 2022

Rozsáhlý požár za pět dní zcela změnil podobu některých míst v Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku. Tam, kde stály vzrostlé smrky, jsou černé holé stráně. Tu a tam ještě stojí listnatý strom, zatímco opodál doutná kmen. Po silnici z Hřenska na Mezní Louku se vine pět kilometrů dlouhá hasičská hadice. Vůni lesa nahradil zápach spáleniště, nad kterým krouží po celý den vrtulníky a letadla. Ze země zasahují stovky hasičů, v boji s ohněm nepolevují ani v noci.

Hasičům se i dnes daří držet požár v Národním parku Českém Švýcarsku na ploše pět krát dva kilometry. Večer a v noci na dnešek natáhli vedení vody k Pravčické bráně, aby ji mohli bránit ze země. Jako náhrada za letadla Canadair z Itálie, která ve čtvrtek pomáhala s hašením, přiletí dnes po poledni do České republiky dva letouny podobného typu ze Švédska. Letouny z Itálie se musely dnes vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově.

V noci na dnešek se hasiči zaměřili především na obranu evakuovaných obcí, Hřenska a Janova. Doplnili vodu do požárních nádrží v Janově a Labské stráni, které se v předchozích dnech vyprázdnily. Natáhli hadice k Pravčické bráně, aby měli místo lépe pod kontrolou, protože tam stále hrozí vznik nových ohnisek. V místě dosud bylo možné zasahovat jen leteckým hašením. Podle mluvčího hasičů Ústeckého kraje Lukáše Marvana pořád vznikají nová ohniska, hasiči doufají, že v následujících dnech zaprší.

Letouny Canadair z Itálie, které zasahovaly u požáru ve čtvrtek, podle Marvana velmi pomohly. Dokázaly do Hlubokého dolu shodit 48 000 litrů vody za hodinu. Náhradou za ně dnes přiletí dva letouny podobného typu ze Švédska.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru uvedl, že se jedná o švédské stroje Air Tractor. Na jejich zapůjčení se ve čtvrtek večer domluvil se svým švédským protějškem Morganem Johanssonem.

Canadairy musely zpět do Itálie hasit vlastní požár. Včera večer jsem domluvil se švédským ministrem @johanssonmorgan náhradu, 2 švédské stroje Air Tractor. Během dneška by měly dorazit do ČR. Italům velký dík a hodně štěstí s hašením vlastního požáru, Švédsku díky za nabídku! — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 29, 2022

Tyto letouny, které v 8:00 odstartovaly ze Švédska, jsou podle odborných leteckých serverů americké původně zemědělské stroje. Podobně jako canadairy mohou nabírat vodu přímo z hladiny. Každý pojme 3000 litrů vody, tedy asi polovinu toho, co letouny z Itálie. "Přílet je plánován na 12:30. Po nezbytných procedurách a průzkumu budou okamžitě nasazeny do akce," doplnili na twitteru hasiči.

Se zvládáním požáru v těžko přístupném terénu pomáhají také vrtulníky s vaky na vodu. Armáda ve čtvrtek nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kromě armádních strojů se do hašení požáru v národním parku zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko.

Turisté se do Hřenska, Mezné či Mezní Louky zřejmě ještě dlouho nedostanou. Nejprve musí pominout nebezpečí, které je slyšet a cítit ve vzduchu. Řada stromů sice ještě stojí, ale co chvíli někde nějaký spadne. Situace na místě se zatím nemění, hasičům se daří držet linii, která chrání před ohněm další obce, pod kontrolou nicméně požár ani po pěti dnech vytrvalé práce není.

Děčínský magistrát obdržel žádost Národního parku České Švýcarsko o vydání zákazu vstupu do lesa ve vybraných lokalitách. Úřad o ní rozhodne ještě dnes. "Žádost jsme dostali před malou chvilkou, kolega na ní pracuje, pravdopobně jí bude vyhověno," uvedla před 10:00 mluvčí města Romana Silvarová. Správa národního parku nejprve požadovala zákaz vstupu do celého parku. Po debatě se starosty obcí v Ćeském Śvýcarsku rozhodla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) tak neučinit. Starostové argumentovali tím, že by byl ochromen turistický ruch i v místech, kde nehoří.

Pokud magistrát žádosti vyhoví, budou uzavřeny přesně vymezené části parku v katastru území obcí Hřensko a Jetřichovice. "Nechceme omezovat život lidí v okolí, ale v místě hašení mají turisté tendenci pořizovat si fotografie, tím ohrožovat svou bezpečnost a překážet v likvidaci požáru. Strážci přírody budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do vymezených částí," uvedla Hubáčková.

Vstup do oblastí zasažených požárem hlídá policie, k ní se připojí i strážci přírody. Magistrát opatření zveřejní na úřední desce. Součástí tohoto dokumentu bude mapa území, do kterých nebude povolen vstup.

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle. Požár v parku zasáhl rozlohu zhruba 1200 hektarů. Z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí. Na místě bylo v posledních dnech zhruba 450 až 500 hasičů.

S požárem bojují hasiči i na německé straně národního parku v Saském Švýcarsku. Oheň tam zasáhl plochu asi 250 hektarů, tedy asi čtvrtinu toho, co v Česku. Dnes ráno na místě zasahuje 220 hasičů, během dne mají do národního parku dorazit posily z jiných částí Saska. Hasiči využívají sedm vrtulníků, další dva s termokamerou na terén obhlížejí. O víkendu počítají s pomocí vrtulníků.

