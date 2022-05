Prachovské skály hlídají policisté společně se strážci CHKO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kocheva Tetyana / Shutterstock Český ráj se skalními městy v Prachovských skalách patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější turistické cíle v Česku.

Policisté z Jičínska společně se strážci CHKO - přírodní rezervace Prachovské skály se od včerejška zaměří na dodržování pravidel chování v chráněné krajinné oblasti. Kombinované terénní hlídky budou v nejcennějších a zároveň v nejnavštěvovanějších lokalitách CHKO, půjde vždy o jednoho strážce a jednoho policistu. ČTK o tom informovali zástupci policejního krajského ředitelství v Hradci Králové. Hlídky budou dohlížet také na bezpečný pohyb turistů ve skalách i na správné parkování v okolí.

"Souvisí to s narůstajícími počty turistů, sezona začala. Je to naplánované zhruba do září. Společné hlídky působily v Prachovských skalách také loni," řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Eliška Majerová.

Upozornila na to, že v Prachovských skalách mohou pomoci turistům v nouzi také takzvané záchranné body, které obsahují číslo bodu, název a kontaktní údaje na složky IZS.

"Jsou v místech, kde se kříží hlavní cesty. Pomáhají s orientací v terénu nejenom ztraceným lidem, ale také záchranným složkám. Podle nich je možné určit, jaká technika se na místo dostane, případně jaké je v oblasti radiové spojení," uvedla Majerová.

Vstup na prohlídkové okruhy v Prachovských skalách je zpoplatněný, stejně jako parkování, platí celý den. Základní vstupné je 100 korun, rodinné 250 korun a parkovné za osobní automobil na den 100 korun. Více informací je na webu.

