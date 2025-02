Pracovní skupina řešící dopady trampingu v CHKO Kokořínsko začala fungovat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pracovní skupina řešící dopady trampingu v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj začala v pátek oficiálně fungovat. Do půl roku má představit návrh doporučení ohledně využívání i případné likvidace trampských nocovišť. Členy skupiny jsou zástupci obcí, vlastníků pozemků, správců lesních majetků, muzeí, vědců, Národního památkového ústavu a státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), odpověděla na dotaz ČTK Karolína Šůlová z AOPK.Na úvodním jednání skupiny se její členové podle Šůlové především domluvili, jak bude skupina pracovat a co je jejím cílem. "Měla by definovat přístup k problematice návštěvnosti a trampských nocovišť včetně otázky jejich další likvidace či využívání, to vše za podmínek platné legislativy," uvedla Šůlová.

Pracovníci CHKO v minulosti zaevidovali přes 120 míst opakovaně či trvale využívaných jako trampské kempy. Byly zařazené do tří kategorií podle závažnosti dopadů na přírodu a 30 nejproblematičtějších bylo odstraněno. "V minulých dnech proběhla kontrola několika v minulých letech zlikvidovaných trampských nocovišť, u dvou byly odstraněny zárodky jejich obnovy," uvedla Šůlová.

Na řešení situace zatím není jednotný názor, někteří odpůrci trampů chtějí zlikvidovat všechna tábořiště, další část veřejnosti i odborníků poukazuje na to, že trampové jezdili do regionu už desítky let před vznikem chráněné krajinné oblasti v roce 1976. Šůlová už dříve řekla, že tramping ochránci přírody dlouhodobě vnímají jako jednu z šetrných forem poznávání přírody a krajiny, zejména pokud jde o pobyt v přírodě včetně nocování se snahou zanechávat co nejméně pobytových stop.

V prosinci v čele CHKO Kokořínsko - Máchův kraj skončil Ladislav Pořízek, nový ředitel vzejde z konkurzu. Vedením je pověřený Luboš Beran, který dosud působil jako zástupce ředitele. Důvody Pořízkova odchodu blíže nekomentovali ani zástupci CHKO ani Pořízek na dotaz ČTK. "Současné personální řešení je dočasné a dále se bude postupovat dle služebního zákona," sdělila nyní ČTK Šůlová.

