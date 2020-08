Praha 12 podpoří projekty občanů na ochranu životního prostředí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Vítková / Zdeňka Vítková / Ekolist.cz Dotace jsou určené především na opatření, která povedou ke zmírnění či zpomalení změny klimatu, nebo podporu rozmanitosti živých organismů a ekosystémů. Patří sem zmiňované výsadby květin a stromů, snižování množství odpadu pořízením kompostérů a nádob na tříděný odpad nebo opatření na zadržení dešťové vody a její následné využití.

O dotaci z programu životního prostředí na rok 2021 mohou v Praze 12 nově žádat i samotní občané. Radnice tak chce ze svého rozpočtu podpořit projekty, které zkvalitní životní prostředí v městské části. Rozděleno by mělo být zhruba 450 000 korun. ČTK to řekla místostarostka městské části Eva Tylová (Piráti s podporou Zelených).

"Rada se letos rozhodla dotačně podporovat i jednotlivé občany, kteří chtějí zvelebit veřejné prostory, a to třeba tak, že vysadí okrasný záhon nebo luční porost," řekla Tylová, která je členkou komise pro udělování dotací v oblasti životního prostředí. Lidé musí podle ní do žádosti o dotaci uvést, jakou plochu chtějí zkrášlit a jaký potřebují materiál. "Na ten by jim mohly být po schválení finance poskytnuté," dodala místostarostka.

Dotace jsou určené především na opatření, která povedou ke zmírnění či zpomalení změny klimatu, nebo podporu rozmanitosti živých organismů a ekosystémů. Patří sem zmiňované výsadby květin a stromů, snižování množství odpadu pořízením kompostérů a nádob na tříděný odpad nebo opatření na zadržení dešťové vody a její následné využití. Praha 12 zároveň chce podle usnesení rady pokračovat v udělování dotací spojených s výukovými programy a projekty enviromentální výchovy.

Předběžně by podle Tylové měla městská část v rámci dotačního programu rozdělit asi 450 000 korun, tedy podobně jako letos. Přesná částka bude stanovena po schválení rozpočtu městské části na daný rok.

Jednotlivci i firmy mohou o dotaci žádat od 1. října do 30. listopadu a její udělení bude na základě návrhu dotační komise schvalovat zastupitelstvo.

Letos byly finančně podpořeny například výukové enviromentální programy, rozšíření mokřadního biotopu Na Beránku, úklid Modřanské rokle a veterinární ošetření a péče o zvířata z útulků.

Městská část se zhruba 56 250 obyvateli zahrnuje katastrální území Cholupic, Kamýku, Komořan, Modřan a Točné.

