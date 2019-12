Praha 6 chce dát půl milionu Kč na úpravu parku Veleslavín

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ŠJů / commons.wikimedia.org Praha 6 se chce zasadit o zpřístupnění parku u zámku Veleslavín veřejnosti. / Ilustrační foto

Praha 6 se chce zasadit o zpřístupnění parku u zámku Veleslavín veřejnosti. Zastupitelé městské části na prosincovém jednání podpořili návrh předsedy opozičního klubu Zelených Petra Píši a z rozpočtové rezervy na tento účel vyčlenili 500.000 korun v případě, že to bude metodicky možné. Park a zámek totiž vlastní stát, spravuje ho Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle mluvčího ÚZSVM Radka Ležatky špatný stav dřevin není jediným problémem areálu. O trvalé otevření zámku veřejnosti se dlouhodobě snaží spolek Hradní potok.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází přibližně z roku 1725. ÚZSVM ho opakovaně, ale neúspěšně nabízel k pronájmu, naposledy letos v dubnu za 247.000 korun měsíčně.

"Areál Veleslavínského zámku má velký potenciál stát se zeleným srdcem velké části Prahy 6. Jakýmkoli úvahám o otevření parku brání havarijní stav stromů. Pro otevření zámku bude třeba vést ještě další jednání mezi městskou částí, ÚZSVM a případně i hlavním městem Prahou," sdělil Píša.

Podle Ležatky by návštěvníky mohl ohrozit špatný stav budov. "Ovšem pokud chce Praha 6 otevřít areál veřejnosti, nic jí nebrání si ho pronajmout. Nabídku však v žádném z mnoha kol transparentního výběrového řízení nepodala," dodal.

Barokní zámek byl naposledy rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM ho převzal v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí. Areál měl být loni nabídnut k odkupu v dražbě za 382 milionů korun. Ministerstvo kultury ale prodej kvůli nesouhlasu veřejnosti i některých politiků zastavilo. Podle spolku Hradní potok by měl zámek s parkem sloužit veřejnému zájmu. Mohl by tu podle jeho zástupců vzniknout třeba kulturní prostor. Praha 6 dříve uvedla, že by sem chtěla přestěhovat základní uměleckou školu. Zájem získat areál do svého majetku má podle dřívějších informací také magistrát.

