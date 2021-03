Praha a Středočeši budou spolupracovat na trolejbusových tratích

Zdroj | Piqsels Využito má být tzv. dynamické dobíjení, kdy trolej je pouze v některých úsecích a zbytek jede vůz na baterii. U první zmíněné trati by k ní byly vozy připojeny asi 70 procent délky trasy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Praha bude prostřednictvím dopravního podniku (DPP) spolupracovat se Středočeským krajem a jeho Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS) na vybudování trolejbusových tratí z metropole do Brandýsa nad Labem a Kostelce nad Labem. Spolupráce se týká vytvoření projektu a získání potřebných povolení. Náklady jsou odhadovány na 975,5 milionu Kč. Stavba by se mohla uskutečnit v letech 2024 až 2026. Tratě vytipoval Středočeský kraj, jehož vedení s projektem již souhlasilo.

"Slíbili jsme, že do roku 2024 bude v Praze o pětinu méně emisí a do roku 2030 bude třetina autobusů poháněná elektricky. S DPP a Středočeským krajem začneme připravovat dva další projekty, které nás zase o něco přiblíží k tomuto cíli," uvedl pro ČTK náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Využito má být tzv. dynamické dobíjení, kdy trolej je pouze v některých úsecích a zbytek jede vůz na baterii. U první zmíněné trati by k ní byly vozy připojeny asi 70 procent délky trasy. V případě trati do Kostelce by projekt navazoval na zavedení trolejbusů na pražské lince 140 z Palmovky do Čakovic. Na její vybudování již DPP získal stavební povolení. Trolejemi by byla trasa pokryta minimálně z poloviny.

Kromě ekologičtějšího provozu má přechod na trolejbusy podle dokumentu zajistit vyšší kapacitu spojů. U trati z Brandýsa by u linky číslo 375 namísto nynějších dvoučlánkových autobusů mohly být nasazovány tříčlánkové vozy.

Náklady na projekt či výkupy pozemků jsou u prvé trati odhadovány na asi 13,97 milionu. Stavební práce na 565,94 milionu. U druhé je to 10,2 milionu na projekt a 385,38 milionu na stavbu. Náklady by byly rozděleny podle délky dráhy v tom kterém kraji. V případě Prahy by byly hrazeny z rozpočtu DPP. Na stavbu by kraje chtěly získat peníze z evropských fondů.

Projektová příprava a vyřešení majetkoprávních záležitostí by se měly uskutečnit v letech 2021 až 2023. Stavba by pak postupně začala v roce 2024 a trvala asi dva roky.

Praha spolu s DPP chystá na svém území elektrifikaci dalších linek MHD. Nyní pracuje například na nasazení trolejbusů na linku 119 na letiště v Ruzyni. Elektřinou poháněné vozy plánují například na lince číslo 134 z Dvorců k Podolské vodárně. Elektrifikovány by měly být rovněž čtyři autobusové linky na levém břehu.

reklama