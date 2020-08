Praha bude svážet a třídit hliníkové kávové kapsle

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Tiskové oddělení MHMP Pražané mohou již nyní třídit kromě papíru, skla, plastů a krabic od mléka či džusů také plechovky. Loni vytřídili 421 tun plechovek, což je o asi 159 tun více než v předešlém roce.

Pražský magistrát uzavře dohodu o sběru hliníkových kávových kapslí se společností Nestlé. Město umožní sběr kapslí ve svých kontejnerech na tříděný odpad a následně jej vyfakturuje výrobci. Svoz chce Praha provádět v rámci zavádění tzv. cirkulární ekonomiky, která vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů.

"Dosud končily kapsle ve směsném odpadu, a tedy následně buď na skládce, nebo ve spalovně. Dohodli jsme se, že umožníme vyhodit je do nádob na kov. Věřím, že to je inspirace i pro další firmy," řekl primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN). Dosud je lidé mohli odevzdávat do recyklačních boxů v prodejnách Nestlé.

Lidé budou moci hliníkové kapsle vyhazovat do popelnic na kovový odpad a následně z něho budou vytříděny. Podle Hlubučka se jejich tříděním sníží množství směsného odpadu a zároveň bude vytříděna surovina, kterou bude možné dále využít. Hliník bude rozdrcen a znovu využit a zbytky kávy budou použity jako hnojivo.

Pražané mohou již nyní třídit kromě papíru, skla, plastů a krabic od mléka či džusů také plechovky. Loni vytřídili 421 tun plechovek, což je o asi 159 tun více než v předešlém roce.

Městská firma Pražské služby v loňském roce svezly v hlavním městě 266 000 tun komunálního odpadu a dalších více než 60 000 tun tříděného odpadu.

