Praha má koncepci nakládání s kaly z odpadních vod. Hnojit s nimi pole už nejspíš nebude možné

Městská Pražská vodohospodářská společnost (PVS) připravila koncepci nakládání s kaly, které vznikají při čištění odpadních vod. Nyní ji bude schvalovat hlavní město, následně by se na základě zvolené varianty měl připravit projekt nového řešení. Dosud se kaly využívají jako hnojivo v zemědělství, to ale zřejmě v budoucnu kvůli přísnějším pravidlům již nebude možné.

Podle předsedy představenstva PVS Pavla Válka koncepce popisuje dvě možnosti likvidace kalů. "Samozřejmě by se všem nejvíce líbilo, kdyby se pořád nezpřísňovala legislativa a mohli bychom kal dále vyvážet pro zemědělské účely," řekl. Očekává se nicméně, že to v budoucnu již možné nebude, a s největší pravděpodobností tak přijde na řadu spalování.

Válek řekl, že to by mohlo být buď v elektrárně v Mělníku, což ale naráží na legislativní problémy. Další možností je využití spalovny v Malešicích. "V koncepci se předpokládá, že by se do 14 až 16 měsíců měly získat závazné nabídky od těch dvou společností, což jsou Pražské služby a Skupina ČEZ," řekl. Poté by měli o definitivním řešení rozhodnout zastupitelé.

Jedná se o další velkou investici v rámci celkové přestavby Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Tam již město za 6,1 miliardy korun postavilo novou vodní linku a v plánu je rekonstrukce staré. "Doufám, že bychom v příštím roce měli získat stavební povolení a předpokládáme, že bychom zahájili stavbu někdy na jaře 2022," řekl Válek. Rekonstrukce by měla vyjít asi na čtyři miliardy korun.

ÚČOV na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita. Celkovou modernizaci čistírny za víc než deset miliard Kč minulá vedení metropole zdůvodňovala přísnějšími ekologickými podmínkami a předpisy EU. Městu se na stavbu nové linky nepodařilo získat dotaci a všechny náklady zaplatilo samo.

