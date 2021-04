Praha nařídí svým školám kupovat vejce z bezklecových chovů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pietroizzo / Flickr Magistrát podle dokumentu loni uskutečnil průzkum mezi 390 pražskými školami, podle kterého asi 18 procent z nich již vejce z bezklecových chovů odebírá.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát přikáže od září svým školám nakupovat pro školní jídelny vejce od slepic z bezklecových chovů. Dnes o tom rozhodli městští radní. Schválené usnesení umožní školám nadále dočasně nakupovat i z klecových chovů za předpokladu, že neseženou za přijatelnou cenu vejce z neklecových. Praha zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké škol. Základní a mateřské provozují městské části.

Opatření bude platit od nového školního roku, vedení města nicméně k povinnosti přidalo doušku "...pokud to umožní situace na dodavatelském trhu a pokud to odpovídá zásadám péče řádného hospodáře". Pokud by se tak školám nepodařilo najít vejce za přijatelné ceny, podle usnesení mohou "...dočasně nakupovat vejce z klecových chovů, dokud se situace na trhu nezlepší." Magistrát také doporučil městským částem, aby postupovaly stejně.

V důvodové zprávě k usnesení se píše, že město vychází ze studie, podle které není ekonomický důvod, aby vejce z neklecového chovu stálo o více než 40 haléřů více než to z klecového. "Například řetězec Makro při srovnání balení o stejné velikosti prodává podestýlková vejce za cenu o asi 50 haléřů za kus nižší než klecová. Podle navrhovatelů se jedná o přijatelnou cenu za zvýšení welfare (kvality života) hospodářských zvířat," stojí v dokumentu. Parlament loni schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027.

Šéf klubu Prahy Sobě v pražském zastupitelstvu Jan Čižinský (Praha Sobě) řekl, že usnesení mluví také o přípravě komplexní koncepce přechodu školních jídelen v metropoli na udržitelné stravování. "Pokud se to podaří, tak to bude obrovská vzpruha pro zemědělce na okrajích Prahy," řekl. Dodal, že školní jídelny jsou nezanedbatelnou kupní silnou a mohou odebírat velké množství potravin od drobných zemědělců.

Magistrát podle dokumentu loni uskutečnil průzkum mezi 390 pražskými školami, podle kterého asi 18 procent z nich již vejce z bezklecových chovů odebírá. V Praze je podle rejstříku ministerstva školství 400 mateřských, 292 základních a 188 středních škol.

reklama