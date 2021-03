Praha pořídí studii promenády podél Vltavy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | praha.eu Promenáda podél řeky má podle představ vedení města propojit plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně a Trojskou kotlinu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedení Prahy nechá zpracovat studii tzv. Povltavské promenády, tedy plánované zelené rekreační zóny vedoucí na pravém břehu Vltavy v oblasti Karlína, Holešovic a Troji, a také podél břehu Rokytky v Libni. Schválili to radní. Studii vypracuje městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Po dokončení městského okruhu má promenáda vést i Povltavskou ulicí, ze které se má doprava posunout pod zem.

Promenáda podél řeky má podle představ vedení města propojit plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně a Trojskou kotlinu. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09) mají být náklady na vytvoření studie asi půl milionu korun. Hotova má být podle schváleného dokumentu v lednu příštího roku.

Součástí promenády má být i nyní dopravně vytížená ulice Povltavská, ze které se má po plánované dostavbě Městské okruhu doprava přesunout pod zem. Původní projekt počítal s tím, že auta v jednom směru zůstanou na povrchu, současné vedení však plán přepracovalo a nyní se počítá s tím, že auta pojedou v obou směrech tunelem pod Bílou skálou.

To umožní vznik rekreační oblastí u řeky. Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) jsou doprovodné projekty tohoto typu neméně důležité, než samotný okruh. Jádro projektu bude nicméně možné uskutečnit až poté, co bude okruh dokončen. "Je to dlouhodobý projekt, studie by měla vytipovat, jestli některá část se nedá provést dříve," řekl Hlaváček. Studie má podle schváleného dokumentu zahrnovat analýzu a rozbor území, stanovit strategii a další postup při řešení území včetně určení konkrétních etap a kroků.

Městu zbývá dokončit část vnitřního okruhu mezi vyústěním Blanky v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která okruh napojí na dálnici D8. Vedení města nechalo předloni přepracovat původní projekt a proti dřívějšímu plánu na 4,2 kilometru tunelů nyní počítá s tím, že zahloubeno bude 8,5 kilometru úseku. Ten má celkem měřit asi 10,3 kilometru. Město nyní dokončuje první geologický průzkum stavby, hotový by měl být v červnu.

Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. Uvnitř okruhu žije zhruba půl milionu obyvatel. První část okruhu začala fungovat v 80. letech, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.

reklama