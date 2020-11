Praha rozdělí na projekty životního prostředí 40 milionů korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Aktron / Wikimedia Commons Nejvíc peněz půjde právě na adaptaci na klimatickou změnu, a to 30 procent z celkem vyčleněné částky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát rozdělí v příštím roce v programu projektů týkajících životního prostředí 40 milionů korun, což je o pět milionů méně než letos. Peníze půjdou na projekty v sedmi oblastech včetně veřejné zeleně nebo adaptace na klimatickou změnu. Cílem je zapojit co nejvíc občanů, spolků, sdružení či společností do ochrany životního prostředí. Projekty, které budou schváleny, musí být uskutečněny do 31. prosince 2022. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.

Žadatelé se mohou o přihlásit v šesti konkrétních oblastech, kterými jsou veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace na klimatickou změnu. Sedmou je specifická oblast, kam patří projekty, které nelze zařadit do výše zmíněných kategorií. Patří sem například výcvik zvířat pro handicapované.

Nejvíc peněz půjde právě na adaptaci na klimatickou změnu, a to 30 procent z celkem vyčleněné částky. Vždy po 20 procentech dostanou lidé na projekty ekologické výchovy a vzdělávací programy pro školy. Na veřejnou zeleň a ochranu přírody půjde vždy po 10 procentech a zbylé oblasti dostanou po pěti procentech z částky.

Žádosti o grant musí žadatelé doručit magistrátu mezi 28. prosincem 2020 a 18. lednem 201. O poskytnutí dotace rozhodnou úředníci v příštím roce na jaře. V případě přidělení peněz pak musí žadatelé své projekty uskutečnit nejpozději do konce roku 2022.

V letošním roce bylo na magistrát podáno 293 žádostí o dotaci od 174 žadatelů v celkové výši 105,56 milionu korun. Z nich úřad vybral 174 projektů za celkem 45 milionů korun.

reklama