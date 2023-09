Praha zakáže pálit suchý rostlinný materiál v otevřených ohništích

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Nikita Kashner / Flickr.com Výjimkou bude pálení suchého dřeva a šišek při rozdělávání ohňů určených například k opékání špekáčků nebo při kulturních a společenských akcích.

Hlavní město zakáže spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší. Výjimkou bude pálení suchého dřeva a šišek při rozdělávání ohňů určených například k opékání špekáčků nebo při kulturních a společenských akcích. Obecně závazná vyhláška by měla začít platit ještě letos. Platit začne 15 dnů poté, kdy ji schválí městští zastupitelé. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Vyhláška je součástí klimatického plánu města, podle kterého chce metropole postupně snižovat emise.

Cílem navrhované vyhlášky je snížení imisní zátěže obyvatel hlavního města způsobené znečišťujícími látkami vznikajícími při spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích, píše se v dokumentu.

Častým spalováním suchého listí či dalšího rostlinného materiálu jsou podle schváleného materiálu obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. "Zároveň spalování suchého rostlinného materiálu vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů," píše se v dokumentu.

Povoleno tak bude pouze pálení suchého dřeva či šišek například na zahradách při grilování a opékání nebo při kulturních a společenských slavnostech. I to bude omezeno - pálit suché dřevo bude zakázáno v případě, kdy je v Praze vyhlášena smogová situace nebo když hydrometeorologové vydají varování před silným větrem. Vedení města již nyní zakazuje rozdělávání ohňů při velkých vedrech a suchu.

Naopak zákaz spalování se nebude vztahovat na pálení klestu či jiného rostlinného materiálu na lesních pozemcích při hospodaření v lesích, při řízeném pálení při mimořádných rostlinolékařských opatřeních nebo pálení rostlinného materiálu při řešení mimořádných krizových situacích.

Při tvorbě vyhlášky se město odvolává na pokusy a měření Jihomoravského kraje z roku 2021, které potvrdily vysoké koncentrace škodlivých látek. Největší koncentrace škodlivých látek tehdy odborníci zaznamenali při pálení suchého listí.

"I u spalování ostatních druhů materiálů byly koncentrace řádově vyšší, než jsou absolutně maximální hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu," píše se v dokumentu. Při spalování vznikají mimo jiné suspendované drobné částice PM10 a PM2,5, benzo(a)pyren nebo oxidy dusnatý, dusičitý a siřičitý.

Strategie města vychází ze schváleného klimatického plánu do roku 2030, podle kterého chce Praha snížit emise skleníkových plynů o 45 procent do roku 2030 a o 100 procent do roku 2050.

