Pražané loni spotřebovali přes 111 litrů vody denně, nejvíc ze všech krajů

Pražské domácnosti loni průměrně spotřebovaly 111,2 litru pitné vody na osobu denně. Je to zhruba o dva litry méně než v roce 2021, ale stále nejvíc ze všech krajů. Celostátní průměr byl v minulém roce 89,4 litru. Vyplývá to z údajů, které na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Nejmenší průměrnou denní spotřebu pitné vody mají dlouhodobě domácnosti ve Zlínském kraji, loni to bylo 77,2 litru.

"Zatímco celková spotřeba vody zaznamenala meziročně mírný pokles o 0,1 litru na osobu a den, spotřeba vody v domácnostech klesla o 3,8 litru na osobu a den," uvedli statistici k celostátním údajům. Ve srovnání s rokem 1990, kdy spotřeba v zemi dosáhla 173,5 litru na osobu, byla loni téměř poloviční.

Pražané za jeden metr krychlový pitné vody zaplatili loni bez desetiprocentní DPH v průměru 51 korun, o rok dříve to bylo bezmála 50 korun. Ve srovnání s ostatními kraji byla voda minulý rok dražší ve dvou krajích - v Ústeckém kraji, kde činila 53,8 Kč bez daně, a v Libereckém kraji (51,3 Kč). Nejméně za pitnou vodu loni v průměru platili lidé v Olomouckém kraji, a to 38,90 koruny. Celostátní průměr byl 46,10 koruny.

Průměrné stočné za tisíc litrů vody vypuštěné do kanalizace loni v hlavním městě dosáhla 47,40 koruny bez DPH. V Ústeckém měli stočné o korunu dražší a v Libereckém o deset haléřů. Nejméně, a to 32,60 koruny, za něj lidé platili na Vysočině. Za celou ČR byla průměrná cena 41 korun.

V minulém roce bylo v Praze zásobováno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 1 281 331 obyvatel, což podle ČSÚ představuje 100 procent lidí žijících ve městě. Na kanalizaci byly loni napojeny domy, ve kterých žilo 1 275 586 lidí, tedy 99,6 procenta z celkového počtu obyvatel.

V hlavním městě loni fungovalo 28 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 908 907 metrů krychlových za den.

