Pražská firma otestuje senzory hlásící zaplněnost nádob na tříděný odpad

Testování bude probíhat zhruba čtyři měsíce na celkem pěti stanovištích ve čtyřech různých městských částech.

Pražská společnost Operátor ICT (OICT) otestuje nový typ senzorů, které budou hlásit zaplněnost nádob na separovaný odpad. Data, získaná měřením zaplněnosti odpadových nádob, pomáhají určit vhodnou četnost svozů odpadu, uvedl na svém webu OICT.

Nyní OICT používá ultrazvuková čidla. V pražských ulicích je jich podle informací na webu společnosti v současnosti 424 kusů. Nové senzory, které bude městská firma testovat, fungují na principu infračerveného laseru. To umožňuje snížit energetickou náročnost a zvýšit četnost měření.

Dalším benefitem nové technologie má podle OICT být i to, že u laserového paprsku je možné měnit směr a šířku záběru měření. Nová zařízení také využívají pro komunikaci jinou technologii než ta stávající, a to Narrowband IoT (NB-IoT), kterou v Česku provozuje společnost Vodafone. Podle OICT tak bude možné zaplnění nádob na odpad měřit i v místech, kde dosavadní sítě nenabízely dostatečné pokrytí.

"Testování bude probíhat zhruba čtyři měsíce na celkem pěti stanovištích ve čtyřech různých městských částech. Hlavním účelem je porovnání funkčních a provozních vlastností dvou různých technologií. To by mělo do budoucna vést ke zpřesnění nástroje," vysvětlil generální ředitel OICT Michal Fišer.

Měření podle OICT poskytuje data, která využívají pracovníci Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy pro adekvátní nastavení frekvence svozů u jednotlivých nádob tak, aby lépe odpovídala jejich výtěžnosti. "Nástroj tak pomáhá zpřesnit rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů," uvedla firma na svých webových stránkách.

Operátor ICT je městskou akciovou společností, která pro Prahu zajišťuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií. Firma byla založena v březnu 2014 a k 3. prosinci loňského roku zaměstnávala 141 lidí. Dalších 81 pro společnost pracuje na základě dohody.

