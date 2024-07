Pražská zoo dala zvířatům led, má je v nynějším vedru ochladit a také zabavit

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pražská zoologická zahrada dala některým zvířatům, například ledním medvědům či vydrám, do výběhu led, aby se při současných tropických teplotách ochladila. Zároveň je to pro ně zábava a rozptýlení, řekl novinářům ředitel zoo Miroslav Bobek. Led nabízí zoologická zahrada na dvou místech i návštěvníkům. Celkem dala zoo zvířatům do výběhů a na vybraná místa lidem asi deset tun ledu.Dávat zvířatům led si zoo podle ředitele vyzkoušela poprvé loni a akci chce opakovat při vysokých teplotách. "Naším kritériem je předpověď 30 stupňů nebo víc a v tu chvíli se tady, v Zoo Praha, odehrává tahle akce,“ uvedl Bobek.

Podle něj chce zoo zvířatům teplé dny co nejvíce zpříjemnit a usnadnit a led dostávají zvířata, která si ho budou všímat a budou si s ním třeba hrát, nebo zvířata, kterým led uleví v horku, jako jsou například lední medvědi. Led podle Bobka vydrží celý den, odtávat bude postupně.

Lední medvědi si dnes do ledu lehali, převalovali se v něm a ledové kostky i jedli. Led dostali také zubři, sloni, vydry nebo novozélandští papoušci nestoři kea, kteří přehazovali ledové kostky zobákem ze strany na stranu. Například pro slony je led především zábava, uvedl Bobek.

Vrchní chovatelka malých savců a ledních medvědů Denisa Zběhlíková uvedla, že chovatelé dávají zvířatům do ledu i pamlsky, samotné vedro by podle ní zvládly i bez ledu. "Zvířata už jsou aklimatizovaná na naše podmínky," řekla. Pokud je velké vedro, snaží se zoo zvířata chladit i například mlžením.

O tom, kdy se bude akce opakovat, se návštěvníci dozví na webu zoologické zahrady nebo na jejích sociálních sítích.

