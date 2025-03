Ostravské zoo se letos mimořádně daří s rozmnožováním orlosupů bradatých

Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava

Foto | P. Vrána / Zoo Ostrava Převoz do Švýcarska.

V ostravské zoologické zahradě se letos vylíhla čtyři mláďata orlosupů bradatých, dvě ale musela zoo poslat k pěstounským párům. Orlosupi totiž odchovávají vždy jen jedno mládě. Všechna mláďata prospívají, jak ta u biologických rodičů, tak ta v náhradní péči. V budoucnu by mohla být v rámci mezinárodního repatriačního projektu vypuštěna do přírody, sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková."Letošní sezona u orlosupů bradatých v ostravské zoo je mimořádná. Dvěma párům těchto impozantních dravců se vylíhla celkem čtyři mláďata. Vzhledem k tomu, že orlosupi odchovávají vždy jen jedno mládě, byla 'ta druhá' z obou párů v rámci nezištné spolupráce mezi zoologickými zahradami odvezena k náhradním pěstounům - jedno mládě do Zoo Liberec, druhé do Zoo Goldau ve Švýcarsku," uvedla mluvčí.

Podobně jako u některých dalších druhů dravců, vyskytuje se i u orlosupů jev zvaný siblicida, kdy silnější a obvykle starší mládě zabije slabšího sourozence. "Je to zcela přirozený jev a jakási pojistka pro případ nedostatku potravy. Zoologické zahrady se ale snaží, aby bylo odchováno co nejvíce mláďat, protože o to více jich může být vypuštěno do přírody," řekla Nováková.

Připomněla, že zoo chová dva páry orlosupů bradatých a oba se rozmnožují. "Starší pár delší dobu a s větším úspěchem. Odchoval už 11 vlastních mláďat a dvě adoptovaná, mladšímu páru se podařilo zatím odchovat tři mláďata. Mladší pár obývá voliéru v návštěvnické části a jejich hnízdní místo snímá nepřetržitě kamera, takže chovatelé mají přehled o tom, co se v hnízdě děje, aniž by citlivé dravce rušili. Starší pár je umístěn ve voliéře v zázemí. Zde kamera není, navíc pár je velmi zkušený a na případné asistence chovatelů reaguje bez komplikací," doplnila mluvčí zoo.

Zdroj | Zoo Ostrava Krmaní mláděte rodiči.

Zatím podle ní není jisté, kolik mláďat bude koordinátorem určeno pro vysazení do volné přírody. Projekt Návrat orlosupa bradatého do Evropy je jedním z nejúspěšnějších ochranářských projektů obnovy v přírodě vyhubené populace. Na záchraně dravce, který z Alp vymizel před více než 100 lety a na dalších místech Evropy byl výrazně zredukován, se podílí přes 30 zoologických zahrad a dalších chovných stanic. Poskytují mladé orlosupy pro vypuštění do přírody, kam jich byly navráceny už stovky. Od roku 2009 je do projektu zapojena i ostravská zoo, za tuto dobu poskytla k vypuštění do přírody 20 orlosupů.

