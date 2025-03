Zoo v Liberci začne v dubnu testovat nový systém s mokřadem k úspoře vody

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Liberec

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoo v Liberci začne v dubnu testovat nový cirkulační systém s mokřadem, jenž umožní opakované používání vody. Zahradě by měl zajistit dostatek vody i snížit náklady. Ročně nejstarší zoo v Česku využije zhruba 60 000 metrů krychlových vody, její potřeba získávat ji z vnějších zdrojů zřejmě klesne až o polovinu. Testování potrvá několik měsíců, řekl ČTK ředitel zahrady David Nejedlo."Pro nás tím největším cílem je uspořit vodu, protože v předchozích letech to fungovalo tak, že my jsme používali vodu z jezera, ale jenom v období, kdy tam byla a kdy byla přiměřeně kvalitní, což v posledních letech končilo dříve a dříve," řekl Nejedlo. Zatímco dříve podle něj mohli čerpat vodu z jezera i v létě, v posledních letech to nebylo možné ani v červnu. "A tak v létě, kdy tu vodu potřebujeme pro zvířata nejvíce, jsme používali pitnou vodu i v bazénech. A když se zkazila nebo ušpinila, tak jsme ji pouštěli do kanalizace. Takže úspora bude několikanásobná, přestaneme používat pitnou vodu a vodu, která v tom systému bude, tak budeme točit dokola," dodal Nejedlo.

Nový vodohospodářský systém získá zahrada v rámci mezinárodního projektu Life 4 Zoo s evropskou dotací 1,665 milionu eur (cca 40 milionů Kč). Zapojené do něho jsou i zoo v Barceloně a univerzita v Liberci a dvě ve Španělsku. Původně měla testování v Liberci začít už loni na podzim, stavební práce s výkopy pro rozvody potrubí ale nabraly zhruba půlroční zpoždění. "Stavební část se postupně dokončuje a propojují se jednotlivé moduly. A ještě se musí osázet kořenová čistírna, protože klima není úplně vhodné na to, abychom tam sázeli rostliny. Takže počítáme, že v dubnu zahájíme zkušební provoz," uvedl ředitel zahrady.

V novém vodohospodářském systému se bude čistit voda z vnitřního i venkovního bazénu slonů či výběhu tapírů. "Budou napojeny potrubím na vertikální kořenovou čistírnu, která vznikla v údolíčku mezi expozicí pand a levhartů, kde dojde k prvnímu pročištění vody," řekl Nejedlo. Ze zásobníku tohoto mokřadu bude přečištěná voda za pomoci čerpadla znovu vytlačena do horní části zoo k hospodářskému pavilonu vedle pavilonu slonů. "Kde je speciální kontejner, který obsahuje několik systémů čištění vody, pískový filtr, ultra filtr a potom prostředky pro hygienizaci vody, to znamená UV záření, případně nějaké chemické čištění," uvedl ředitel zoo. Z kontejneru se bude voda přečerpávat do dvou nádrží, jedna bude určená pro napájení zvířat a druhá pro bazény. "Důkladněji budeme čistit jen vodu, kterou budeme používat k napájení zvířat. To celé proto, že každý stupeň čištění stojí nějakou energii," uvedl Nejedlo.

Přečtěte si také | Zoo Liberec řeší, jak snížit spotřebu vody. Vodní plán jí pomohla navrhnout Technická univerzita

Systém, který liberecká zoo zkouší, je podle něj experimentem. "Cílem je ověřit postupy a zoptimalizovat je tak, abychom co nejúsporněji, co nejlépe byli schopni čistit vodu. A výsledky toho našeho bádání, stejně jako bádání ve Španělsku pak budeme sdílet s dalšími zařízeními, která pracují s vodou," dodal.

reklama