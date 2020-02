Pražské lesy velké škody kvůli větru zatím neregistrují

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | LHMP Pražští lesníci zjišťují škody v lesích a parcích způsobené silným větrem, který Česko zasáhl v noci na pondělí. Orientačně lze zatím říci, že nejsou velké. / Ilustrační foto

Pražští lesníci zjišťují škody v lesích a parcích způsobené silným větrem, který Česko zasáhl v noci na pondělí. Orientačně lze zatím říci, že nejsou velké, uvedla pro novináře mluvčí Lesů hlavního města Prahy (LHMP) Petra Fišerová. Nadále podle ní mají ale lidé při pohybu v lesích a parcích dbát zvýšené opatrnosti, protože v korunách stromů mohou být ulomené větve. V metropoli je kvůli nepřízni počasí stále přerušen provoz přívozu v Troji a jsou uzavřeny hřbitovy. Hasiči v noci na pondělí zasahovali u dalších osmi případů, do včerejšího rána tak evidovali kvůli silnému větru 305 případů.

Podle Fišerové lesníci zatím zjistili, že vítr v parcích i lesích zničil několik stromů. "Přestože jsou pravděpodobně největší poryvy větru již za námi, tak je při vstupu do lesních porostů i parků nutné dbát zvýšené opatrnosti a nezdržovat se pod korunami stromů," uvedla. Podobně se vyjádřil primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN).

Oproti pondělku se v úterý v metropoli znovu otevřela zoologická zahrada, a to v běžném zimním režimu od 9:00 do 16:00. Naopak 32 pražských hřbitovů zůstává zavřeno, otevřít by se měly zřejmě až dnes, až pracovníci Správy pražských hřbitovů odklidí mimo jiné popadané větve. Omezený provoz byl v úterý také v trojské botanické zahradě, kde byly uzavřeny lesní expozice a Japonská zahrada.

"Během noci jsme zasahovali u dalších osmi případů v souvislosti se silným větrem," uvedl na twitteru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Podobně jako v pondělí přes den i v noci na úterý hasiči odstraňovali popadané větve, vyvrácené stromy a upevňovali uvolněné plechy na střechách.

Počasí působí problémy i na dalších místech ČR, zejména v železniční dopravě a dodávkách proudu. Podle meteorologů vítr v nejbližších hodinách Česko ale neopustí. Včera se proti pondělku sice zmírnil a ještě zeslábnul v noci na dnešek, dnes se však opět zesílí a v nárazech bude mít rychlost až 70 km/h, na horách kolem 90 km/h.

