Vlastníci zatím nedostali příspěvek na péči o les za loňský rok

Soukromí vlastníci lesů kvůli úsporám v rozpočtu zatím nedostali od ministerstva zemědělství příspěvek na péči o les za loňský rok. Celkem je to 2,7 miliardy korun. Kvůli zpoždění plateb nemůžou lesníci například zalesňovat plochy vykácené po kůrovcové těžbě nebo opravovat cesty, uvedl iROZHLAS.cz . Ministerstvo zemědělství by mělo začít vyplácet dotace za loňský rok letos v březnu, uvedl pro server mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.Ministerstvo zemědělství do roku 2023 vyplácelo peníze pravidelně. Mluvčí Bílý podle serveru připouští, že na příspěvek není v letošním rozpočtu dost peněz. "Vzhledem k tomu, že v zákonu o státním rozpočtu pro rok 2025 je na tyto účely, ale i ostatní podpory lesnímu hospodářství uvedena alokace 1,5 miliardy (Kč), budeme hledat i jiné finanční zdroje, například z výnosů z prodeje emisních povolenek," uvedl.

Příspěvek za loňský rok nedostaly například Lesy města Písku, firma žádala o víc než deset milionů korun. Bez peněz od státu musí odložit zalesnění některých ploch, což znamená další náklady na vyčištění ploch před odloženým zalesňováním, uvedl pro server jednatel Václav Zámečník.

"Nemáme vyplaceny finanční příspěvky na hospodaření v lesích ve výši půl milionu z roku 2023 a ani jednu korunu za rok 2024," uvedl vedoucí lesní správy společnosti Kolowratovy lesy Vladimír Šístek. Firma proto odložila opravy cest, nemovitostí nebo nákup techniky. Šístek upozornil, že firma příspěvek, který nedostala, účtuje v daném roce do výnosů, ze kterých na konci roku státu odvede daň z příjmu.

Nezalesňování ploch vykácených kvůli napadení stromů kůrovcem dopadá také na lesní školkaře. V listopadu uvedli, že budou muset zlikvidovat stovky milionů kusů sazenic, pokud je vlastníci lesů nevyužijí nejpozději při letošním jarním zalesnění. Sdružení lesních školkařů ČR to v otevřeném dopise napsalo ministru zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL). Ministerstvo v reakci odmítlo, že se zalesňování téměř zastavilo. Uvedlo také, že nemůže vstupovat do obchodních vztahů mezi lesními školkaři a soukromými či obecními vlastníky lesů.

