Pražské služby svezly loni 266.000 tun komunálního odpadu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | worradirek / Shutterstock V hlavním městě loni Pražské služby (PSAS) svezly 266.000 tun komunálního odpadu, což je o asi čtyři tisícovky více než předloni. / Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V hlavním městě loni Pražské služby (PSAS) svezly 266.000 tun komunálního odpadu, což je o asi čtyři tisícovky více než předloni. Dalších více než 60.000 tun tvořil tříděný odpad. Včera to sdělil mluvčí PSAS Radim Mana. Kromě svezeného odpadu končí další odpad ve sběrných dvorech, kam lidé vozí zejména nadměrný odpad a kterých jsou v Praze asi dvě desítky. Svoz odpadu v Praze zajišťují z větší části Prahou vlastněné PSAS a několik dalších soukromých firem. "Naprostá většina odpadu putuje do Zařízení na energetické využití odpadu v Malešicích. Za rok 2019 zde vyrobili 826 TJ tepla a 26.000 MWh elektřiny pro pražské domácnosti," uvedl Mana. Do spalovny bylo dovezeno přes 277.000 tun odpadu. V případě tříděného odpadu lidé nejčastěji třídí papír. V modrých kontejnerech ho loni skočilo 24.702 tun, což je o asi tisíc tun více než předloni. Papír putuje do třídicích linek, kde je ručně dotříděn. Pražné loni vytřídili také 15.676 tun plastů a 18.428 tun skla. V obou případech je to více než v roce 2018. Takzvaných tetrapacků bylo svezeno 1080 tun a kovových obalů 420 tun. V hlavním městě funguje také svoz bioodpadu, který tvoří zhruba 40 procent obsahu popelnic na komunální odpad. Bioodpad je zpracován v kompostárně. Nově je zaveden zkušební svoz takzvaného gastroodpadu. Test se uskutečňuje na Praze 5, 6 a 7. "Pro účely zkušebního provozu byly na sběr gastroodpadů zvoleny speciální hnědé nádoby s oranžovým víkem opatřeným gumovým lemem a západkou," uvedl Mana. Zatím PSAS uskutečnily sedm svozů a sebíraly více než čtyři tuny kuchyňského odpadu. PSAS na základě desetileté zakázky od magistrátu z roku 2015 zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole. Od předloňska je jediným vlastníkem firmy Praha, když město vytěsnilo drobné akcionáře pomocí tzv. squeez-outu. Zbytek svozu odpadu zajišťuje AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a její subdodavatelé. reklama Další informace | Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího tisknout poslat

Poslat upozornění na tuto zprávu Od koho Váš e-mail Komu BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.