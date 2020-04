Pražské vodovody a kanalizace varují před vhazováním roušek a vlhčených ubrousků do kanálů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pražské vodovody a kanalizace Pražské vodovody a kanalizace v současnosti masivní nárůst roušek v kanalizaci nepozorují. / Ilustrační foto

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nabádají Pražany, aby nevhazovali roušky a další ochranné prostředky proti šíření nemoci covid-19 do kanalizace. Včera to řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

"Může dojít k ucpání kanalizační přípojky, snížení průtočnosti na stokové síti. Roušky také mohou způsobit problémy přímo na čistírnách odpadních vod," uvedl Mrázek. Dodal, že podobné problémy mohou v kanalizaci zapříčinit i jednorázové vlhčené ubrousky.

Podle mluvčího PVK v současnosti pracovníci společnosti masivní nárůst roušek v kanalizaci nepozorují a většina Pražanů se chová v tomto směru zodpovědně. Zhoršení kvality odpadní vody způsobené znečištěním ochrannými pomůckami a prostředky mluvčí Mrázek vylučuje. "Žádné zhoršení kvality odpadní vody nehrozí," uvedl.

Podle informací na webu společnosti Pražské služby, která zajišťuje mimo jiné svoz a likvidaci odpadu, by měli lidé, kteří nejsou infikováni novým koronavirem nebo nejsou v karanténě, jednorázové roušky a respirátory po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Použité ochranné pomůcky by měly být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností. Ten by měl být před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázaný. Osoby s potvrzeným onemocněním covid-19 v domácí izolaci a lidé v domácí karanténě by navíc měli povrch plastového pytle na odpady ještě ošetřit dezinfekčním prostředkem.

Kvůli odpadu ve stokových sítích, jako jsou hygienické potřeby, infekční a karcinogenní látky či použité kuchyňské tuky, které do kanalizace nepatří, se prodražuje provoz čistírny odpadních vod. Náklady na čištění kanalizační sítě jsou podle mluvčího PVK v řádu jednotek či desítek milionů korun ročně.

Stoková síť v Praze je dlouhá 3718 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1002 kilometrů. V loňském roce bylo na stokovou síť napojeno 1, 297 miliónu obyvatel. Praha má k dispozici Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči a dvacet pobočných čistíren v okrajových částech metropole.

