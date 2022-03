Pražský magistrát hledá technický dozor nové stavby záchranné stanice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hl. m. Prahy Vizualizace nové stanice v Praze v Jinonicích.

Pražský magistrát začne ve výběrovém řízení hledat technický dozor stavby nové záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích. Náklady by neměly přesáhnout 2,1 milionu korun. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Stavba stanice za zhruba 200 milionů by měla začít ještě letos a skončit zhruba za dva roky. Stanice se ročně postará o více než 5000 živočichů.

Zakázku na firmu, která dohlédne na průběh stavby, magistrát vypíše nejpozději do konce března. Peníze za technický dozor bude vydávat postupně, kdy letos za něj plánuje dát 200 000 korun, v příštím roce 1,2 milionu a zbylou částku v roce 2024.

Stanice vznikne na místě té stávající, která funguje v provizorních podmínkách stavebních buněk a dočasných voliér od roku 2012. Nový areál má mít dvojnásobnou kapacitu. "Počítáme, že ještě v letošním roce v průběhu jara bude v soutěži vybrán zhotovitel a v průběhu jara začneme se stavbou nové záchranné stanice, která by měla být hotova do roku 2024," řekl dnes náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Nová záchranná stanice bude disponovat veterinární ordinací s operačním sálem a jednotkou intenzivní péče nebo specializovanými rehabilitačními zařízeními. Vznikne tu léčebné oddělení pro labutě a vodní ptáky a také odchovna veverek. Počítá se i s rehabilitačními výběhy pro kopytníky a vodním výběhem pro vydry a bobry.

Součástí areálu bude přednášková místnost a zelená střecha s altánem pro venkovní akce. Edukační činnost stanice má podle materiálu využít 30 000 návštěvníků ročně, budou se tam konat programy pro školy, semináře a přednášky, exkurze, kroužky pro děti nebo příměstské tábory.

Pražská záchranná stanice je největší v republice a stará se o řadu volně žijících druhů, napříkla o labutě, sovy, veverky, ježky, bobry, vydry, srnce, muflony, daňky či jeleny. Po ošetření a uzdravení se zvířata vrací do volné přírody, pokud to jejich stav umožňuje. Provozuje ji městská příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy.

