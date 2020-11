Před budovou MŽP demonstrují desítky lidí za rychlý konec uhlí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Fridays for Future / Fridays for Future / Facebook.com Demonstranti mají transparenty s nápisy Uhlí patří pod zem, Na mrtvé planetě ekonomika neporoste nebo Počerady kouří rády, který zmiňuje jméno jedné z uhelných elektráren. Poklidného protestu se účastní také zástupci Greenpeace a Hnutí Duha.

Za rychlý konec spalování uhlí v Česku před budovou ministerstva životního prostředí v Praze demonstruje zhruba 60 ekologických aktivistů. Kritizují to, že jako nejpravděpodobnější termín pro ukončení využívání uhlí v zemi, který doporučí takzvaná uhelná komise, se jeví rok 2038. To je podle nich pozdě. Demonstraci svolaly organizace Fridays for Future, Limity jsme my, Univerzity za klima a Extinction Rebellion. Někteří aktivisté před budovou protestují od poloviny listopadu.

Uhelná komise má doporučit konkrétní termín 4. prosince, poté o něm rozhodne vláda. Původně mělo být jednání už 26. listopadu, ale posunulo se kvůli aktualizaci podkladů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dříve uvedl, že uhelná komise pracuje se scénáři konce využívání uhlí v ČR v letech 2033, 2038 a 2043.

Demonstranti mají transparenty s nápisy Uhlí patří pod zem, Na mrtvé planetě ekonomika neporoste nebo Počerady kouří rády, který zmiňuje jméno jedné z uhelných elektráren. Poklidného protestu se účastní také zástupci Greenpeace a Hnutí Duha. Požadují nejrychlejší z komisí projednávaných scénářů, který počítá s koncem uhlí v roce 2033. I u něj však upozorňují na to, že je v rozporu se závazky Pařížské dohody, jejímž cílem je udržet nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 stupně Celsia proti předindustriálnímu období. Česko dohodu ratifikovalo před několika lety.

Mluvčí Fridays for Future Petr Doubravský už dříve kritizoval to, že komise pracuje s návrhem podle něhož by se uhelné elektrárny v Česku měly začít zavírat až v roce 2029. Podle aktivistů a ekologů by některé mohly skončit už teď, neboť země značnou část elektřiny vyváží. Demonstranti také míní, že jednání komise je netransparentní a působí v ní málo zástupců ekologických organizací a odborníků na životní prostředí.

Podle informací ČTK je pro konec uhlí v ČR stále nejpravděpodobnější rok 2038. Tento termín má být možné po několika letech případně revidovat, a to především v případě, že situace na trhu způsobí rychlejší přirozený ústup od tohoto zdroje, shodují se zdroje obeznámené s jednáními komise.

Pro rychlý konec uhlí se v minulých týdnech vyjádřila také takzvaná stínová uhelná komise. Neformální skupina vědců, odborníků a občanů z dotčených regionů v listopadu uvedla, že pro dodržení Pařížské dohody je nutné ukončit výrobu elektřiny z uhlí nejpozději v roce 2031. Podle Hnutí Duha, které má v komisi svého zástupce, by pak bylo vhodné doporučit nejrychlejší scénář, ale zároveň se zabývat možností konce uhlí už v roce 2030 či dříve. Duha v souvislosti s tím odkázala na studii konzultační společnosti Bloomberg New Energy Finance. Uvádí, že pro Česko by bylo ekonomicky výhodné skončit s uhlím do deseti let.

