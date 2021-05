Přehledně: Pět let jednání o rozšíření polského dolu Turów Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Anna Uciechowska / Anna Uciechowska / Wikimedia Commons Soud EU dnes nařídil Polsku okamžitě zastavit těžbu v uhelném dole Turów. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Výběr informací kolem česko-polského sporu o rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów. Soud EU dnes nařídil Polsku okamžitě zastavit těžbu v uhelném dole Turów): 20. ledna 2016 - Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) řekl, že připravované rozšíření dolu Turów u česko-polské hranice ohrožuje zásoby pitné vody na Liberecku. Zejména v oblasti Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska už vody ubývá. Pokud se naplní černé scénáře, odhadují se náklady na zajištění náhradního zásobování oblastí vodou s doprovodnými náklady až na tři miliardy korun. 18. února 2016 - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že požadavky ČR ohledně dolu Turów byly ve Varšavě splněny. Polsko podle něj jasně deklarovalo, že projekt na rozšíření dolu není definitivně schválen. Polská strana se podle Brabce zavázala, že doplní informace a bude s ČR postupovat společně. Neplánuje také těžit uran v blízkosti českých hranic ani provádět průzkum. 12. prosince 2016 - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po jednání s polskou premiérkou Beatou Szydlovou řekl, že byla zřízena česko-polská pracovní skupina, která věc posuzuje. 21. března 2018 - Vláda oznámila, že na vodohospodářská opatření ve Frýdlantském výběžku v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby uvolnila 60 milionů korun. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) peníze použijí vodohospodářské firmy působící v regionu na přípravu alternativního vedení vody. 22. srpna 2019 - Polsko uznalo pochybení při posuzování územního plánu města Bogatyně u dolu Turów. Polská strana nečekala na řádné ukončení mezinárodních konzultací ke změnám územního plánu a nezohlednila připomínky České republiky. 15. listopadu 2019 - České ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k rozšiřování dolu Turów. Stanovisko vydalo ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou. V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, ČR požaduje například finanční kompenzace případných škod nebo vznik těsnící stěny, která by bránila odtoku podzemních vod. 19. prosince 2019 - Ekologická organizace Greenpeace ČR obvinila polskou firmu PGE, že chce obejít nesouhlas ČR s rozšířením dolu. Greenpeace uvedl, že firma na začátku prosince požádala o prodloužení současného povolení k těžbě platného od roku 1994 o dalších šest let, což by jí umožnilo pokračovat v těžbě. Povolení mělo skončit v dubnu 2020, uvedla organizace. 28. ledna 2020 - Radní Libereckého kraje Jiří Löffelmann (SLK) oznámil, že Polsko otevřelo cestu k rozšíření dolu. Uvedl, že regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi vydalo rozhodnutí v mezinárodním procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), které se záměrem souhlasilo, a to navzdory námitkám z české strany. 29. ledna 2020 - Hejtman Půta řekl, že kraj se proti souhlasnému stanovisku polských úřadů odvolá. Pokud polské úřady odvolání odmítnou, je kraj připraven obrátit se na soud, dodal. 24. března 2020 - Polské ministerstvo životního prostředí prodloužilo koncesi státní elektrárenské společnosti PGE na těžbu hnědého uhlí v dole Turów o šest let. 25. června 2020 - Polsko podle ministra Brabce nedodrželo v případě přeshraničního jednání o rozšíření dolu některé evropské směrnice a ČR nedostala o záměru všechny požadované informace. Právníci proto navrhli podat podnět k Evropské komisi (EK). Ta po posouzení argumentů obou stran sporu rozhoduje, zda ve věci podá žalobu k Soudnímu dvoru EU. 14. července 2020 - Poslanci z petičního výboru Evropského parlamentu vyzvali EK k ráznějšímu postupu vůči Polsku ve věci rozšíření dolu Turów. Výbor projednal petici obyvatel Libereckého kraje s 13.000 podpisy. 27. července 2020 - Vláda rozhodla, že ČR kvůli rozšíření dolu Turów osloví Evropskou komisi. 30. září 2020 - Ministerstva životního prostředí a zahraničí podala kvůli dolu podnět k EK. 1. října 2020 - Ministři zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a Zbigniew Rau se shodli, že země mají zájem dál přímo jednat o řešení situace. Zásadní je zajistit, aby záměr neohrozil zásobování vodou pro české občany. 9. prosince 2020 - MŽP uvedlo, že reakce Polska na požadavky ČR ohledně pokračování těžby je podle úřadu i Libereckého kraje nedostatečná a nelze ji akceptovat. 17. prosince 2020 - Evropská komise dala částečně za pravdu České republice, exekutiva EU dospěla k závěru, že Polsko nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nedostatečně informovalo o svých záměrech sousední státy. 12. února 2021 - České MZV po Petříčkově jednání ve Varšavě uvedlo, že ČR požaduje po Polsku kvůli rozšíření dolu vybudovat ochranný val proti prachu či kompenzace za úbytek vody v oblasti. Zároveň chce pokračovat v jednáních o vybudování náhradních vodních zdrojů, vytvořit fond k financování menších ochranných projektů a zřídit mezivládní komisi k pravidelnému vyhodnocování dopadů těžby. 26. února 2021 - MŽP oznámilo, že ČR podala k Soudnímu dvoru EU žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v dole Turów. Požádala soud, aby žalobu projednal přednostně, vzhledem k dopadům těžby na obyvatele. Součástí žaloby je také žádost o zastavení těžby uhlí v dole do doby, než unijní soud rozhodne. 6. dubna 2021 - Varšava požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby zamítl žádost ČR o pozastavení těžby. Varšava argumentuje tím, že předběžné opatření požadované Prahou je nepřiměřené a nezajišťuje řádnou rovnováhu zájmů. 28. dubna 2021 - Polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka prodloužil provozovateli dolu Turów povolení k těžbě až do roku 2044. České ministerstvo životního prostředí uvedlo, že Česká republika s prodloužením těžby v dole Turów nesouhlasí, těžba v něm ohrožuje české občany, vodu a životní prostředí. Nesouhlas vyjádřily také ekologické organizace. 21. května 2021 - Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v uhelném dole Turów. Zákaz těžby bude platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu, oznámil soud.

