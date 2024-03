Premiér Fiala slíbil, že se bude znovu věnovat dopadům těžby v polském Turówě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Premiér Petr Fiala (ODS) při dnešní návštěvě v Jablonci nad Nisou slíbil, že se bude znovu věnovat dopadům těžby v dole Turów. Reagoval tak na rozhodnutí soudu ve Varšavě. Soud zrušil platnost posouzení vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí (EIA), které umožnilo prodloužení prací v dole poblíž hranic s Českem. Současná česko-polská smlouva nefunguje, řekl Milan Starec ze spolku Uhelná, který premiéra před jednáním vlády požádal, aby při jednání s polským protějškem téma znovu otevřel. Lidé na české straně mají strach hlavně o podzemní vodu.

"My, co tam žijeme v bezprostřední blízkosti, víme, že dohoda nefunguje. Nějaká určitě bude muset být. My jsme nikdy netvrdili, že ten důl se má zavřít ze dne na den, rozhodně musí ale dojít k nějaké konečné dohodě. Měla by být na základě nějakých časových a územních kompromisů, ale ne tak, že polská vláda pošle jen nějaké peníze a těžba bude pokračovat do nekonečna," řekl Starec. Zároveň předal premiérovi publikaci s osudy lidí v dosahu dolu na české, polské a německé straně hranice.

Dohodou o řešení vlivu těžby hnědého uhlí v polském dole Turów podepsali premiéři Česka a Polska 3. února 2022. Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, pak vyplatily na kompenzacích škod 45 milionů eur (zhruba 1,14 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (884 mil. Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj, aktuálně je na něm díky úrokům přes 917 milionu korun. Podle Fialy všechna stanoviska expertů naznačovala, že dohoda je žádoucí, proto po svém nástupu do funkce udělal všechno pro to, aby jednání s Poláky odblokoval. "Shodneme se na tom, že dohoda je správná. Pokud soud rozhodl, podíváme se na ty výsledky a budeme se o tom dál bavit," slíbil Fiala.

Soud podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) rozhodoval v žalobě, kterou podalo město Žitava, protože polská strana při zpracování posudku nevzala v potaz jejich připomínky. "Já to rozhodnutí vítám, myslím si, že v takhle citlivém místě, kde se ta těžba netýká jen jednoho státu, ale obyvatel ze tří zemí, tak je důležité se věnovat oprávněným námitkám, které byly vzneseny," řekl ČTK. Na situaci v Česku to podle Půty ale nebude mít vliv. "Máme vyjednáno výrazně víc, než bychom dokázali vyjednat v případě dalších požadavků na ten posudek," dodal.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají zejména ztráty podzemní vody a také zvýšené prašnosti nebo poklesu půdy. Rozhodnutí soudu o zrušení EIA dnes Starec, který žije v osadě dolu nejblíž uvítal. "Soud nám de facto dal za pravdu," dodal. Polský správní soud ale také uvedl, že jeho rozhodnutí není důvodem k zastavení těžby, informovala agentura PAP.

