Přes Opatovický kanál u Bohdanče jednou povede da Vinciho kamenný most

Opatovický kanál u Lázní Bohdaneč na Pardubicku překlene do konce června dřevěná lávka. V budoucnu by tam mohla být kamenná stavba podle návrhu renesančního malíře a vynálezce Leonarda da Vinciho. ČTK to řekl podnikatel Radek Machala z Golf clubu Pardubice, který provozuje u lázeňského města golfové středisko.

Dřevěná lávka měla překlenovat kanál, který je technickou památkou, už loni k výročí renesance ve východních Čechách, ale nepodařilo se získat všechna povolení. Zatím je na provizorních podpěrách v areálu golfového klubu. Lávku přes kanál nainstaluje stavební firma v červnu.

"Letos nám město Lázně Bohdaneč vydalo stavební povolení na dřevěnou lávku. Naše iluze, že to půjde rychleji, byla mylná. Na pozemky máme nájemní smlouvu, než se ale odsouhlasily pronájmy, trvalo to půl roku," řekl Machala.

Kamenný most by pak mohl lávku nahradit, případně stát kousek dál v místě dožilé kovové lávky. Podnikatel chce začít s představiteli města jednat až po komunálních volbách.

Da Vinci v roce 1502 navrhl kamenný most složený do sebe bez pomoci spojovacích prvků. Američtí vědci z Cambridge otestovali na menší replice, že je most funkční. Most by měl vzniknout podle středověkých kamenických postupů. Jednotlivé díly do sebe zaklesnou. Podle současných norem by klenutá stavba ale měla mít zábradlí. Podnikatel už kvůli tomu vědce oslovil a přislíbili mu pomoc.

V místě má také vzniknout naučná stezka, která připomene starou lokalitu u Zabránských rybníků a také druhý československý odboj. Nacházela se tam do 50. let chata plukovníka Karla Tillera. V Bohdanči měla rodina vilu, dnes je tam penzion. Chatu Tiller využíval k odbojové činnosti za druhé světové války.

Tiller v chatě přechovával zbraně a výbušniny k poškození firmy Explosia, kterou Němci využívali pro válečnou výrobu. Ukrývali se tam také členové paravýsadku Silver A. Skupina operovala na Pardubicku, měla navázat spojení s Londýnem a pomáhala s přípravou na atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

