Prezident Pavel podepsal zákon umožňující rituální porážky zvířat pro obchod

Zákon umožní rituální porážky zvířat pro účely obchodování s masem. Novelu veterinárního zákona a dalších zákonů, která to má umožnit, podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom na webu Hrad. Cílem této novinky je, aby se zvířata k porážce podle náboženských pravidel nemusela vyvážet živá do zahraničí, především do Turecka. Místo nich se bude vyvážet až maso. Při debatě v Senátu vyjadřovali odpůrci obavy z toho, že zvířata budou při takové porážce trpět. Zastánci rituálních porážek naopak argumentovali tím, že zvířata budou trpět při transportu.Podepsaná novela především ukládá provozovatelům jatek od příštího roku zavést na vykládce a v prostorách pro přesuny zvířat povinně kamerové systémy, aby bylo možné sledovat, jak jejich zaměstnanci zacházejí se zvířaty. Ochránci zvířat to považují za nedostatečné, podle nich by kamery měly být ve všech prostorách jatek. Uzákonění kamer na jatkách je podle vlády reakcí na excesy při zacházení se zvířaty v několika jatečních provozech. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dříve označil předlohu hlavně za antibyrokratický balíček, který má ulevit zemědělcům a potravinářům od administrativy.

Podle Výborného obsahuje předloha celkem 35 změn snižujících administrativní zátěž, týkají se například omezení některých podmínek a kontrol. Ruší se například povinnost chovatelů vypracovávat pohotovostní plány. Poslanecká sněmovna rozšířila ochranu psů proti jejích týrání. Nesmí být dlouhodobě uvazování. Sněmovna také schválila elektronické rybářské povolenky. Rybáři je budou moci rybářské stráži ukazovat z aplikace v mobilním telefonu.

Rituální porážky, tedy halal nebo košer, zákon nyní sice umožňuje, ale pouze pro potřeby náboženských obcí, nikoli pro obchodní účely. Ministr Výborný proto v parlamentní debatě poukazoval třeba na to, že nyní se živá jatečná zvířata vozí v kamionech často tisíce kilometrů daleko. Když kamion překročí hranice EU, ztrácejí úřady jakoukoli kontrolu nad tím, jak personál se zvířaty zachází. Naproti tomu jatka budou muset žádat o licenci, která se bude každoročně obnovovat.

Zvíře bude muset být omráčeno elektřinou. Proti úpravě se již dříve postavil Ústav ochrany zvířete a welfare. Podle něj budou do Česka v případě přijetí sněmovní verze kvůli rituálním porážkám přiváženy tisíce zvířat z ostatních evropských zemí, což ministerstvo odmítlo. Proti úpravě brojilo také hnutí Obraz - obránci zvířat, které ji považuje za absurdní a omračování zvířat mechanicky omračovací pistolí za dostatečné.

