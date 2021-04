Příliš mnoho tučňáků a ledních medvědů. Někdy dokonce i spolu. Tak vyobrazují kreslené vtipy klimatickou změnu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Příliš mnoho ledních medvědů a tučňáků. To je výsledek analýzy vědců z univerzity ve Valencii, kteří prošli celkem 1022 kreslených vtipů, pojednávajících o změně klimatu . Bez ohledu na to, z jaké země kresby pocházejí, zobrazují autoři v zásadě pořád totéž – z ledního medvěda a tučňáka dělají ikonické zástupce klimatické změny - a zcela opomíjejí ostatní živočichy. O studii informuje žurnál Public Understanding of Science

Vědci se zabývali více jak tisícovkou ilustrací z šedesáti zemí světa. Cílem studie bylo primárně získat představu o tom, jak ilustrátoři změnu klimatu vyobrazují. Zároveň má ale studie podnítit umělce k tomu, aby ve svých ilustracích využívali i jiné živočichy, kterých se změna klimatu mnohdy týká víc než zmiňovaného ledního medvěda a tučňáka. Jedná se především o hmyz a jiné bezobratlé, kteří se v ilustracích objevují jen velmi zřídka.

„Ilustrace jsou velmi užitečné, pokud chcete pochopit, jak laická veřejnost vnímá určité téma. Pomáhají totiž utvářet názory běžných lidí. Velmi dobře je to vidět na palčivých tématech jako je právě klimatická změna,“ komentuje profesor a spoluautor studie Martí Domínguez.

Studie také zjistila, že ilustrace často používají velmi podobný narativ. Většina jich vyobrazuje tu nejhorší možnou variantu toho, jaké následky klimatická změna má. „Ilustrace mají vždy stejný scénář. V něm se lidstvo nevyhnutelně řítí ke strašným následkům změny klimatu. Zcela tak opomíjejí fakt, že existují řešení, jak dopady zmírnit. Čtenář může snadno získat pocit, že jakákoli snaha s klimatickou změnou něco udělat, je zcela zbytečná,“ komentuje další spoluautorka Sara Moreno.

Vědci zároveň doufají, že jejich článek přispěje také k uvedení některých chyb na pravou míru. „Jedna z nejčastějších chyb, které se ilustrátoři v kresbách dopouštějí, je to, že se polární medvěd a tučňák vyskytují ve stejném ekosystému. To samozřejmě není možné. Polární medvěd žije na Arktidě, zatímco tučňák na jižní polokouli,“ dodává Moreno. Kreslíř vtipů Roystone Robertson si toho před časem sám všiml.

