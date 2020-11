Přírodovědec Attenborough po dvou měsících opustil instagram

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Zdroj | Instagram

Účet si Attenborough podle serveru Independent vytvořil zčásti proto, aby zde propagoval svůj nejnovější dokumentární film na internetové televizi Netflix s názvem A Life On Our Planet (Život na naší planetě), jakož i knihu s názvem A Life On Our Planet - My Witness Statement and Vision for the Future (Život na naší planetě - Má svědecká výpověď a vize pro budoucnost).