Přišel čas návratu netopýrů ze záchranných stanic do přírody. Ochránci pořádali školení o jejich krmení

Zpátky do volné přírody vypouštějí odborníci zdravé netopýry už v těchto dnech.

Členové záchranných stanic se dnes zaškolili v krmení netopýrů, kteří jsou po zimním spánku připraveni vrátit se zpátky do volné přírody. Do českých záchranných stanic se ročně dostanou stovky netopýrů, dnešní kurz měl proto za cíl záchranáře poučit o správné manipulaci s těmito zvířaty. ČTK to řekl Petr Stýblo, koordinátor Národní sítě záchranných stanic z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Právě ČSOP akci pořádal, účastnili se jí záchranáři z celé České republiky.

Podle Stýbla zachraňují stanice netopýry především na podzim, kdy je lidé najdou například ve skulinách domů či v dutinách stromů. V té době už je ale většinou příliš velká zima na to, aby mohli být vypuštěni zpátky do přírody. Záchranáři je tak podle Stýbla trochu vykrmí a uloží ke spánku, následně je na jaře, tedy právě v těchto dnech, vzbudí teplem.

"Teď přišlo jaro, je teplo, jsou i vhodné noční teploty pro vypouštění, takže netopýry připravujeme na vypuštění. Část z nich už jsme vypustili - ty, co byli v dobré kondici. Někteří byli příliš hubení, takže ti se musí ještě dokrmit. No a to se právě děje teď tady - pracovníci si mohou opravdu vyzkoušet, jak vypadá hubený netopýr, jak vypadá v docela dobré kondici, a jak rozkrmit hubeného netopýra, který vůbec neví, co se děje," sdělila ČTK odbornice Dagmar Cíglerová ze základní organizace ČSOP Nyctalus (ZO ČSOP Nyctalus).

Během školení drželi záchranáři netopýry v rukavicích a pinzetou je krmili moučnými červy. Odbornice Anna Bláhová ze ZO ČSOP Nyctalus vysvětlila ČTK, že pokud se organizace o netopýry stará déle, přimíchává jim do potravy také vitaminovou směs. "Vždycky je pro netopýry lepší, když odlétají a mají alespoň trošku něco v žaludku, než když si musí první co, honem nalovit, aby doplnili energii po zimě," nastínila Bláhová.

Během krmení se někteří netopýři zpočátku vztekali, jiní byli naopak celou dobu klidní. Stejně jako ostatní zvířata mají netopýři rozdílné povahy, komentovala jejich chování Bláhová.

"Někteří jsou takové vysloveně bázlivější druhy, jako jsou třeba netopýři ušatí nebo černí, ti mohou umřít třeba i jen na vyděšení. Naopak netopýři rezaví jsou odolnější a snáze si zvyknou na lidskou ruku, takže i podle druhů se dá odhadnout jejich povaha," objasnila Bláhová a zároveň dodala, že záchranáři dnes krmili 17 netopýrů rezavých, deset pestrých, pět hvízdavých a jednoho černého.

Záchranáři si také mohli prohlédnout dva netopýry v rekonvalescenci po operaci. Jeden z nich měl podle Cíglerové strženou kůži na hlavě od uší až po čumák, na místo mu ale byla přišita náhradní tkáň a odborníci tak předpokládají, že se bude moct vrátit do volné přírody. Druhému netopýru bylo amputováno křídlo.

"Pokud má netopýr amputované křídlo, tak u nás dožívá jako trvalý handicap s tím, že už létat nemůže, takže už ho nemůžeme vypustit. Snažíme se tyto zvířata ochočit natolik, že se nechají pohladit, a potom je ukazujeme na těch osvětových akcích dětem a rodinám, aby získaly na netopýry jiný pohled - že jsou to vlastně roztomilá milá zvířátka," řekla Bláhová.

Zpátky do volné přírody vypouštějí odborníci zdravé netopýry už v těchto dnech. Netopýři ze školení pocházejí podle Bláhové ze Zahradního města v Praze, a tak jsou vypouštěni u Hamerského rybníka či u Záběhlického zámku.

