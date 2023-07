Příští rok by k Divoké soutěsce v Českém Švýcarsku mohla vést pohodlnější cesta

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Edmundova soutěska, skalnatý kaňon řeky Kamenice, zůstane po loňském ničivém požáru v národním parku České Švýcarsko pravděpodobně zavřená i v příštím roce. Starosta obce Hřensko na Děčínsku Zdeněk Pánek (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná) ČTK řekl, že by k Divoké soutěsce mohla vést pohodlnější cesta. Divoká soutěska je méně navštěvovaná, protože se k ní kvůli svažitému terénu nedostanou třeba někteří senioři nebo rodiny s malými dětmi.

"To, že by Edmundova soutěska neměla být otevřená příští rok, je pro nás špatná zpráva," uvedl Pánek. Navíc podle něj hrozí, že se oblíbený turistický cíl neotevře ještě dalších několik let. Dřevorubci nad soutěskou zkušebně kácí žárem poškozené stromy, za den ve velmi náročném a nebezpečném terénu odstraní tři až čtyři kusy. "Existuje několik desítek ne-li stovek stromů, které by se měly zlikvidovat, z toho lze dovodit, že by Edmundova soutěska mohla být uzavřená pět šest sedm let," podotkl Pánek a doplnil, že by to pro Hřensko, podnikatele i okolní obce bylo likvidační. Hřensko je na provozu lodiček na Kamenici finančně závislé.

Zkušební zásah zhruba na hektarovém úseku bude správa parku ještě vyhodnocovat. Výsledky ukážou, zda je zásah v celém rozsahu soutěsky proveditelný. Požár poničil také skály, uvolněné jsou vlivem pádu stromů balvany i menší kameny. Také proveditelnost jejich odstranění a sanace se bude posuzovat.

"Edmundova soutěska je matka všeho. Lidé se obracejí ve Hřensku a jedou pryč. Pravčická brána je krásná, ale oni chtějí vidět Edmundovu soutěsku," poznamenal starosta. Ve srovnání s obdobím před vypuknutím loňského požáru letos obec eviduje úbytek více než 72.000 lidí. Návštěvnost Divoké soutěsky mírně vzrostla, nicméně i tak obec počítá ztrátu blížící se deseti milionům korun.

Ještě před vypuknutím požáru se počítalo s opravou skalních galerií, tedy malých kamenných teras nad řekou, protože tam hrozil pád stromů. "Galerie jsou teď navíc prohořelé a je skutečně nutné je opravit. V současné době se na obnovu galerií zpracovává finanční rozpočet. Od Státního fondu životního prostředí máme v kapse přes 11 milionů korun, které jsou použitelné právě na tu obnovu galerií a přístupu k Divoké soutěsce k horní pokladně," uvedl k otázce peněz Pánek. Na využití finančních prostředků má obec čas do konce příštího roku, kdy musí být sanace hotová. "Teď jde o to, aby tam správa parku zabezpečila stromy, které hrozí pádem, a poté by nastoupila firma a obnovila tyto galerie," doplnil starosta. Pak by byl přístup k Divoké soutěsce pro turisty a výletníky pohodlnější a mohli by ho využít i hůře se pohybující lidé či rodiče s kočárky, dodal. Tato trasa byla pro turisty navíc přístupná už v minulosti.

Nejrozsáhlejší lesní požár v ČR vypukl loni 24. července. Zasáhl přes 1000 hektarů. Kvůli požáru policie obvinila muže z obecného ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí až 15 let vězení.

