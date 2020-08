Produkce zeleniny v ČR loni vzrostla, letos se také vyvíjí slibně Licence | Některá práva vyhrazena Foto | MPCA Photos / Flickr Sklizňová sezona u zeleniny začíná v dubnu, kdy farmáři sklízejí ředkvičky a saláty, a končí mnohdy až v listopadu sklizní kořenové zeleniny a zelí. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Tuzemská sklizeň konzumní zeleniny v roce 2019 meziročně vzrostla o 27 478 tun na 226 341 tun. V roce 2018 se naopak meziročně propadla bezmála o 43 000 tun. ČTK informaci získala z údajů Českého statistického úřadu. Letošní produkce zeleniny se v Česku zatím vyvíjí slibně a její ceny po předchozím výrazném růstu klesají. ČTK to řekl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka. Tuzemští pěstitelé letos podle Hanky založili porosty zeleniny téměř na 11 500 hektarech, což je ve srovnání s loňskem nárůst o 2,5 procenta. "Vlhký červen a červenec v kombinaci s nižšími teplotami, a to především v noci, prospívá košťálové zelenině, jako je zelí, květák, brokolice, kedlubny. Zde očekáváme dobrou úrodu," uvedl Hanka. I pole s kořenovou zeleninou podle něj vypadají nadějně, pouze u porostů určených ke skladování hrozí značné poškození přemnoženými hraboši. Horší je situace u teplomilných druhů, jako jsou okurky, cukety, dýně a plodová zelenina. U těchto druhů byla kvůli deštivému a chladnějšímu létu oddálena sklizeň. O výnosech podle Hanky v příštích týdnech rozhodne počasí, především teploty. "Celkově očekáváme zvýšenou nabídku v porovnání s loňskem," dodal. U většiny druhů zeleniny je nyní zaznamenán sezonní pokles cen. "Důvodem je dostatečná nabídka. K nárůstu cen dojde pravděpodobně začátkem skladovací sezony, kdy cenu významně ovlivňují náklady na skladování zeleniny," uvedl Hanka. Zelináři se letos opět potýkali s nedostatkem pracovní síly, který navíc umocnila pandemie koronaviru. "Málokterý obor je tak náročný na pracovní sílu jako zelinářství," upozornil Hanka. Sklizňová sezona u zeleniny začíná v dubnu, kdy farmáři sklízejí ředkvičky a saláty, a končí mnohdy až v listopadu sklizní kořenové zeleniny a zelí. "Sehnat pracovní sílu ochotnou pracovat šest až osm měsíců v roce, běžně i o víkendech a za každého počasí, je rok od roku náročnější. Pokud rizika omezení dostupnosti pracovní síly spojená s pandemií budou přetrvávat i v zimních měsících, může to vést mnohé pěstitele k omezování pěstebních ploch," upozornil Hanka. Situace se ale oproti jaru podle Hanky už znatelně zlepšila. "V jarních měsících byli mnozí pěstitelé nuceni omezovat části provozů, docházelo i k omezování pracovně nejnáročnějších sklizní," řekl Hanka. Nedostatek pracovníků podle něj vedl k prudkému nárůstu ceny pracovní síly a zhoršení rentability pěstování. "Přesto se většinu pěstebních ploch podařilo včas založit i sklidit. Nedostatek sezonní kvalifikované pracovní síly však přetrvává a bude nadále limitujícím faktorem pro další rozvoj sektoru zeleniny," varoval Hanka. Dovoz zeleniny do Česka stále roste a loni bilance zahraničního obchodu v této kategorii plodin vykázala podle údajů ČSÚ schodek 12,4 miliardy korun. Nejvíce zeleniny je do Česka dováženo z Nizozemska, Španělska, Polska, Německa a Itálie. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.