Provoz na trati u Hustopečí nad Bečvou bude po požáru obnoven asi koncem května

Provoz vlaků na železniční trati z Hranic na Přerovsku do Valašského Meziříčí bude po únorovém mohutném požáru cisteren s benzenem u Hustopečí nad Bečvou obnoven zřejmě až na konci května. Je to zhruba o měsíc později, než odborníci krátce po havárii odhadovali. Předpokládaný termín obnovení provozu vlaků se ještě může změnit. ČTK informaci získala na webu Správy železnic. Hasiči v Hustopečích pokračují v odstraňování následků ekologické havárie, dopravu cestujících mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí zajišťují místo vlaků autobusy.Nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí přes tisíc tun benzenu z dosud nezjištěných příčin v pátek 28. února vykolejil a začal hořet. Z cisteren hasiči zachytili 360 tun látky, zbytek shořel nebo unikl. Oblast kolem nehody je silně znečištěná. Denně tam zasahuje několik desítek hasičů, kteří už odstranili vraky cisteren a nyní se snaží zabránit průniku toxického benzenu do nedalekého jezera a spodních vod. Na řadu přijde sanace zamořené půdy v okolí havárie. Poté bude moci Správa železnic začít opravovat koleje a trolejové vedení.

Tento týden hasiči v Hustopečích nad Bečvou dokončují odklízecí práce a začnou odstraňovat kolejový rošt. "Nadále není přesně znám rozsah a způsob sanace. Pod štěrkovým ložem dojde k odtěžení další zeminy. Své stanovisko k tomu vydá začátkem dubna Česká inspekce životního prostředí," sdělil ČTK mluvčí mluvčí drážních hasičů Martin Kavka.

Sanační firma v lokalitě čerpá benzen a kontaminované podzemní vody z některých ze tří desítek sanačních jam. Vzhledem k tomu, že havarované cisterny a poškozené kolejiště již byly odstraněny, specializovaná firma za pomoci kontrolních vrtů zjišťuje rozsah kontaminace půdy v ohnisku havárie. Na základě tohoto vzorkování pak odborníci zpracují projekt dalších etap sanace. Podle inspekce jsou na místě havárie stále odebírány také vzorky povrchových vod, vyhodnocuje je laboratoř Povodí Moravy.

Na jednom z odběrných míst vodní nádrže, která leží v těsné blízkosti havárie vlaku s benzenem, tento týden výrazně stoupla koncentrace této toxické chemikálie. Povolený limit naměřené hodnoty překročily 400krát. Takto vysoké hodnoty už mohou bezprostředně ohrozit vodní organismy, úhyn ryb však zatím nebyl zaznamenán. K zachytávání benzenu na ohrožené vodní nádrži se využívá sorpčních hadů a norných stěn. V prostoru mezi kolejištěm a jezerem začali odborníci instalovat také larsenové stěny, neboli štětovnice. Budují je v délce zhruba 210 metrů. V řece Bečvě jsou koncentrace benzenu stále hluboko pod limitem.

