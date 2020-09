Provozovatel areálu na Ještědu přislíbil vysadit 20 hektarů lesa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Memorandum s jasně deklarovanými závazky chce TMR Ještěd uzavřít s městem i ekologickými organizacemi.

Výsadbu 20 hektarů lesa přislíbil provozovatel městského lyžařského areálu na Ještědu v Liberci, společnost TMR Ještěd. Zároveň navrhuje, aby radnice využila na ekologická opatření milion korun, které získává za pronájem areálu. Vyplývá to z návrhu memoranda, které na zastupitelstvu města za lyžaře představila bývalá česká reprezentantka v alpském lyžování a trenérka dětí z SK Ještěd Lucie Hrstková Pešánová.

Lyžaři mají obavy, že současný provozovatel skiareálu odejde. Ten setrvání podmiňuje tím, že ještě letos bude moci zahájit výstavbu nové páteřní sjezdovky Skalka. "Pokud nám to nebude umožněno, budeme muset bohužel od našeho záměru ustoupit a areál městu vrátit. V současném stavu jej jednoduše nelze smysluplně provozovat," uvedl nedávno ředitel TMR Ještěd Čeněk Jílek. Provozovatel střediska čelí kritice ekologických sdružení kvůli tomu, že výstavba nové sjezdovky si vyžádá kácení více než šesti hektarů lesa. Liberecký spolek Čmelák dokonce hrozí fyzickou blokádou, pokud provozovatel nevysadí jinde minimálně dvakrát tolik nových stromů. Projekt výstavby sjezdovky teď pracuje na získání stavebního povolení.

Memorandum s jasně deklarovanými závazky chce TMR Ještěd uzavřít s městem i ekologickými organizacemi. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) záměr provozovatele lyžařského střediska vítá. "Je to výborný návrh, hlásím se k němu," řekl na zastupitelstvu.

TMR Ještěd získal lyžařský areál do pronájmu od města v roce 2018 na deset let s opakující se desetiletou opcí. Investovat hodlá až 700 milionů korun. První velkou investicí by mělo být vybudování nové páteřní sjezdovky Skalka dlouhé 1,5 kilometru. Jde o projekt za zhruba 120 milionů. Cílem úprav je především odstranění slabiny areálu, což jsou úzké sjezdovky. V některých místech mají na šířku jen 12 metrů. Nová Skalka by měla být široká až 45 metrů. TMR Ještěd její vybudování považuje za klíčové pro budoucnost areálu. "Jen nová sjezdovka dokáže skiareál zachránit a zabezpečit jeho konkurenceschopnost a dlouhodobou udržitelnost. Může dát celému středisku druhý dech a posunout ho o úroveň výš. Hlavně z hlediska bezpečnosti a dostupnosti musíme eliminovat riziková místa, snížit úrazovost a zlepšit podmínky pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi," uvedl Jílek.

