Lesy ČR kvůli hrozbě slintavky uzavřely park v Židlochovicích a oboru Roštejn

Zdroj | Lesy ČR Zámecký park v Židlochovicích.

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dnes kvůli riziku slintavky a kulhavky preventivně uzavřel pro veřejnost zámecký park v Židlochovicích na Brněnsku a Roštejnskou oboru u Telče na Vysočině. Již od pátku platí zákaz vstupu do osmi obor podniku na Moravě. Nákaza, která napadá sudokopytníky, se zatím šíří na Slovensku a v Maďarsku.K uzavření velmi navštěvovaného třiadvacetihektarového židlochovického parku podnik přistoupil kvůli nedalekému chovu krav. "Jen kilometr od zámku je Školní zemědělský podnik Žabčice s mléčným skotem. Od návštěvníků parku by se tak snadno mohla nemoc do těchto míst rozšířit. To nechceme riskovat," uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice Lesů ČR Miroslav Svoboda.

O uzavření Roštejnské obory rozhodl v pátek Městský úřad v Telči, a to na žádost Lesů ČR. Obora patří mezi nejstarší v Česku, na 127 hektarech v ní žije daňčí, mufloní a černá zvěř. "Město Telč je na seznamu UNESCO, takže ho turisté velmi vyhledávají, stejně jako nedalekou oboru a lovecký hrad, které propojuje naučná stezka. A protože dnes lidé hodně cestují a nedá se vyloučit jejich pobyt v rizikových oblastech, oboru jsme uzavřeli. Nechceme nic podcenit," uvedl oblastní ředitel Lesů ČR na Vysočině František Holenka.

Od pátku Lesy ČR v souladu s nařízením Státní veterinární správy zakázaly vstup do všech svých sedmi obor v Jihomoravském kraji a jedné obory v Moravskoslezském kraji. Současně státní lesy zvýšily dohled nad zvěří ve všech 35 oborách, které mají po celé republice. Z toho ve 20 oborách hospodaří ve vlastní režii, 15 obor mají pronajatých.

V Jihomoravském kraji Lesy ČR uzavřely obory Termanec, Kuřim a Císařská v okrese Brno-venkov, obory Bulhary, Klentnice a Soutok na Břeclavsku a oboru Moravský Krumlov na Znojemsku. V Moravskoslezském kraji je uzavřená obora Víno na Bruntálsku. Ve Zlínském kraji, který sousedí se Slovenskem, Lesy ČR oboru nemají.

Obory Lesů ČR, pokud není vyhlášeno nějaké mimořádné opatření jako nyní, jsou veřejnosti přístupné. Dočasný zákaz vstupu může v oborách platit například v době rozmnožování zvěře nebo kladení mláďat.

Slintavka a kulhavka je vysoce infekční virové onemocnění sudokopytníků včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům. V ČR byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975.

