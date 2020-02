Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr1888 / Petr1888 / Wikimedia Commons Průhonický park se vzpamatovává z větrné bouře Sabine, která se minulý týden prohnala Českem. / Ilustrační foto

Průhonický park se vzpamatovává z větrné bouře Sabine, která se minulý týden prohnala Českem. Areál se v pátek znovu otevřel návštěvníkům, likvidace následků vichřice ale ještě nějakou dobu potrvá, informovala včera Barbora Kačmáčková ze správy parku.

Vítr v Průhonickém parku od pondělí do středy minulého týdne vyvrátil nebo poškodil 87 stromů, většinou smrků ztepilých. Síla vichru se naštěstí neprojevila plošně, zasaženy byly jednotlivé stromy. V několika případech se nápor větru podepsal i na vzácnějších a starších jedincích, například na dubu celokrajném, jenž byl na Podalpinské louce vysazen kolem roku 1925, dubu letním starém přes 120 let a červenolistém buku lesním, jedli ojíněné nebo jedli obrovské, jejichž stáří bylo okolo 80 let.

"Průhonický park utrpěl škody, které nejsou nevýznamné, z pohledu síly větru a jeho dopadu na celorepublikové úrovni však naštěstí nijak výrazně dramatické," uvedl Jiří Šmída ze správy parku.

Po dobu silného větru byl areál kvůli bezpečnosti pro veřejnost uzavřen. Stromy, které popadaly přes parkové cesty, byly přednostně odklizeny a park tak mohl být už v pátek a na víkend znovu otevřen. "Další likvidace následků orkánu Sabine však ještě nějakou dobu potrvá," dodal Šmída.

Průhonický park založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca roku 1885. Budoval jej prakticky až do své smrti v roce 1936, přestože celé průhonické panství prodal roku 1927 československému státu. Park zahrnuje významnou sbírku rostlin a kromě hodnoty estetické má i vysokou hodnotu vědeckou. Patří k největším přírodně krajinářským parkům v Evropě, od roku 2010 je součástí památkové rezervace s ochranou UNESCO.

