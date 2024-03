Průvodci Punkevních jeskyní vyměnili červené bundy za kostýmy netopýrů i andělů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Klasické červené bundy dnes průvodci a průvodkyně v Punkevních jeskyních vyměnili za nápadité převleky a návštěvníkům se ukázali třeba jako pravěké lovkyně, netopýři nebo andělé. O kostýmové prohlídky určené zejména rodičům s malými dětmi byl velký zájem. Přes internet se vyprodalo všech 600 vstupenek, řekl ČTK mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

"Průvodci se do kostýmů převlékají z vlastní iniciativy a zájemce provádí zábavně-vzdělávací formou. Naposledy si je vzali v roce 2020. Mezi lidmi to bývá oblíbené. Pro rodiče je to dobrý způsob, jak zabavit děti. Trasa je stejná jako při klasických prohlídkách, včetně dna propasti Macochy a plavby elektrickými loděmi se zastávkou v Masarykově dómu. Je to ale více interaktivní, není to jen výklad," uvedl Gejdoš.

Součástí byly i krátké scénky. V Předním dómů návštěvníky přivítal průvodce převlečený za objevitele z počátku 20. století, který jim představil historii Punkevních jeskyní. Průvodce převlečený za tělocvikáře vybízel návštěvníky k poklusu do schodů a přitom jim vysvětlil blahodárné účinky jeskynního vzduchu. Útvar přezdívaný Romeo a Julie, tedy stalaktit kterému chybí pár centimetrů na spojení se stalagmitem, představili průvodci v kostýmech Shakespearových hrdinů a výklad obzvláštnili krátkou citací ze slavné hry.

Síní U anděla, kde se nachází mohutný stalagnát unikátních tvarů, návštěvníky provedly postavy andělů a o vzniku názvu propasti Macochy povykládaly prvorepublikové dámy. Následovala plavba na loďce řízené vodníkem a na závěr hodinové prohlídky i ukázka Pohádkové jeskyně s Masarykovým dómem princeznou a čertem.

Punkevní jeskyně v Moravském krasu si loni prohlédlo 210.000 návštěvníků, čísla se postupně vrací na úroveň před pandemií koronaviru. Otevřené jsou celoročně, zatím každý den vyjma pondělí od 8:40 do 14:00. Rozšířená sezona začíná na Zelený čtvrtek, tedy 28. března.

