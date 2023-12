Průzkum: Do méně známých lokalit cestuje 25 procent Čechů, 33 procent to plánuje

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Vivianna_love / Flickr.com To, že lidé volí méně známé destinace či se k tomu chystají, je podle agentury dobrá zpráva, protože se tak zabraňuje přetlaku turistů v jiných lokalitách.

Do méně známých destinací na dovolenou jezdí 25 procent Čechů, dalších 33 procent to plánuje. Vyplývá to z průzkumu státní agentury CzechTourism, kterého se na přelomu letošního srpna a září zúčastnilo více než tisíc respondentů. To, že lidé volí méně známé destinace či se k tomu chystají, je podle agentury dobrá zpráva, protože se tak zabraňuje přetlaku turistů v jiných lokalitách. Za udržitelné cestování, tedy například ekologičtější ubytování a dopravu či větší podporu lokálních podnikatelů, je podle průzkumu ochotno si připlatit 35 procent Čechů, a to v průměru o 12,5 procenta. Nejčastěji jsou to mladí lidé do 24 let.

Například podíl těch, kteří volí ekologičtější způsob dopravy, by se měl v budoucnu zvýšit ze současných 18 na 23 procent, zjistil průzkum. "Dá se tak mimo jiné čekat růst významu vlaků. Konec konců podle Indexu prosperity u nás máme nejhustší železniční síť v Evropě. Na 1000 čtverečních kilometrů připadá 121,25 kilometru kolejí, ve druhé Belgii je to cca 118 kilometrů a ve třetím Německu cca 107 kilometrů," uvedl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. Udržitelnému ubytování pak chce dávat přednost 13 procent Čechů, aktuálně je jich desetina.

V udržitelném cestování však 57 procentům respondentů brání samotná destinace a její nedostatečná infrastruktura. Časovou náročnost jako důvod uvedlo 58 procent Čechů, pro 21 procent jsou překážkou peníze a pro 15 procent jejich vlastní pohodlnost.

Z průzkumu dále vyplynulo, že dostatek informací o udržitelném cestování nemá 68 procent Čechů a 60 procent jich neví, kde je hledat. "Lidem, kteří se zajímají o udržitelné cestování, může už teď významně pomoct jeden z největších turistických portálů v Evropě Kudy z nudy. Letos jsme v něm zprovoznili speciální sekci Ekologické cestování, kde se dají mimo jiné najít udržitelné zážitky, ubytování, gastronomie, restaurace a regionální produkty a udržitelné akce," řekla produktová manažerka pro udržitelný turismus v agentuře CzechTourism Tereza Kadlecová. Pro zahraniční turisty je pak na webu Visit Czechia k dispozici záložka Travel Sustainably, doplnila.

