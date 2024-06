Průzkum: Obavy a úzkosti ze změn klimatu má v Česku méně mladých než ve světě

Foto | Sergiu Vălenaș / Sergiu Vălenaș / unsplash.com

Obavy ze změn klimatu má v Česku méně mladých lidí než v zahraničí. V posledním měsíci pociťovalo strach či úzkost ze změny klimatu 39 procent českých třicátníků a čtyřicátníků a 45 procent lidí mladších 27 let. V zahraničí to bylo u lidí do 27 let v průměru o 17 procent víc a u starších o 20 procent víc. Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte.U otázek o minimalizaci vlastního dopadu na životní prostředí panují podle výsledků zjišťování menší rozdíly mezi mladými v Česku a v zahraničí než v odpovědích, které se týkaly obav.

Svůj dopad na životní prostředí se snaží v Česku aktivně minimalizovat 71 procent zástupců generace Z, zatímco ve světě je to o dvě procenta více. Větší rozdíl bylo možné pozorovat v případě mileniálů, kterých bylo v Česku 68 procent a ve světě o téměř deset procent více.

Společnost Deloitte uvedla, že spotřebitelský přístup mladých Čechů nejčastěji spočívá ve vyhýbání se řetězcům rychlé módy, které podle vědců patří spolu s ropnými a těžebními firmami k největším viníkům změn klimatu. Rychlou módu nenakupuje 37 procent české generace Z spolu a 33 procent mileniálů, v plánu ji nenakupovat má víc než 13 procent obou generací.

Na dalších místech respondenti uvedli omezování letecké dopravy, konzumaci vegetariánské a veganské stravy nebo nákup elektromobilu.

"Mladí lidé vnímají vliv kolektivního dopadu prostřednictvím své osobní odpovědnosti. Například odmítnutím rychlé módy průmyslu a dalšími udržitelnými rozhodnutími jakožto spotřebitelé motivují firmy k pozitivním změnám," uvedla Klára Jahnová ze společnosti Deloitte.

Další otázka směřovala na firmy a udržitelnost. Podíl dotázaných, kteří si myslí, že by firmy mohly a měly dělat více, aby spotřebitelům umožnily činit udržitelnější nákupní rozhodnutí, je u české generace Z 69 procent, u stejné generace ve světě o deset procent větší. V případě českých mileniálů je to 67 procent, zatímco v zahraničí 81 procent.

Jedna z otázek se týkala také přístupu vlád. To, že by vlády měly více tlačit na firmy, aby se zabývaly změnou klimatu, si myslí 59 procent české generace Z a 55 procent českých mileniálů. Globálně byla čísla vyšší o více než deset procentních bodů.

Průzkum Deloitte Gen Z and Millennials 2024 porovnával takzvanou "generaci mileniálů", což jsou lidé narození mezi lety 1980 a 1997, s "generací Z", tedy lidmi narozenými po roce 1997. Na otázky odpovídali lidé ze států napříč Severní Amerikou, Latinskou Amerikou, západní Evropou, východní Evropou, Středním východem, Afrikou a Asií.

Ve světě se do průzkumu zapojilo 22 841 lidí ze 44 zemí. V Česku se ho zúčastnilo 500 lidí. Uskutečnil od loňského listopadu do letošního března.

