Mezinárodní den lesů si letos připomínají i terapeuti a psychologové

„Obě tyto oslavy letos pojímáme ve velkém. Přizvali jsme také kolegy z řad ekoterapeutů a psychologů. Výzkumy jednoznačně prokazují důležitost přírodního prostředí pro naše zdraví,“ vysvětluje Martina Holcová, koordinátorka konceptu Lesní mysli v ČR.

Lékaři potvrzují, že trávení času v přírodě je nedílnou součástí zdravotní péče. Toto téma je předmětem mnoha rozsáhlých vědeckých studií. Jedna z nich ukazuje, že nedostatečný kontakt se zelení a přírodou přímo souvisí s násilím, agresivitou a mentální únavou dětí i dospělých. Další studie přinesla výsledky, které dokazují, že děti vystavené zeleni a kontaktu s ní mají výrazně nižší riziko vzniku psychiatrických poruch, jako jsou deprese, poruchy nálady, schizofrenie, poruchy příjmu potravy a užívání návykových látek. Naopak u těch, kteří byli v dětství vystaveni zeleni minimálně, bylo riziko těchto problémů o 55 % vyšší.

„Podle monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, vykazuje dnes 40 % dětí známky střední až těžké deprese, 30 % známky úzkosti. To je velmi znepokojující,“ doplňuje Martina Holcová.

Mezinárodní den lesů každoročně připadá na 21. března. V období okolo tohoto data je možné se zapojit do workshopů Lesní mysli a přírodních terapií pro jednotlivce i celé rodiny, vyzkoušet si konkrétní techniky a odnést si něco praktického do svého každodenního života. Vstupné na akce je dobrovolné a část příspěvku bude využito na výsadbu nových stromků ve spolupráci s organizací Sázíme stromy

„Je to moje velká otázka. Ptám se, jak můžeme být my prospěšní lesu, když on nám toho dává tolik. To, že s každou akcí podpoříme výsadbu nových stromků, vnímám jako naše poděkování lesu a přírodě. Loni jsme podpořili výsadbu lesa uprostřed Železných hor a předloni u Znojma“, vzpomíná Martina Holcová.

Téma lesů nabírá nyní jiného významu než dříve. „Už nemluvíme jen o produkční funkci lesa, čím dál tím více lidí vnímá les jako místo k relaxaci či jako důležitý prvek pomáhající s klimatickou změnou,“ doplňuje.

V současné době funguje v České republice a na Slovensku přes 30 instruktorů Lesní mysli, jejichž služeb využívají jednotlivci i organizace. „Máme radost, že s technikami Lesní mysli pracují například ve Fakultní nemocnici v Olomouci, využívá ji pražská botanická zahrada, ekologické centrum Toulcův dvůr, pražská Psychosomatická klinika, lázně Luhačovice, zámecká zahrada zámku Kačina či Městské lesy Znojmo,“ doplňuje instruktorka Lesní mysli Barbora Hernychová.

Lesní mysl má svůj původ ve Finsku. Propojuje prvky pozitivní psychologie, koučinku a psychohygieny. Jedná se o komplex nenáročných krátkých technik, které ve spojení s přírodním prostředím přináší prevenci psychických onemocnění, pomáhají s relaxací a osobním rozvojem. Celý koncept je založen na vědeckých výzkumech na tzv. evidence-based důkazech moderní medicíny.