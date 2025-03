AFP: Pohled na přírodu, byť jen na obrázku, dokáže zmírnit bolest

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Dívat se na přírodu, ať už reálnou nebo v podobě jejích digitálních snímků, může zmírnit bolest. Vyplývá to z nové studie , která by mohla vést k jednoduchému zlepšení léčby bolesti, napsala agentura AFP.Zdravotní přínosy přírody, a to zejména v oblasti léčby bolesti, byly a jsou předmětem mnoha výzkumů. Před více než čtyřiceti lety průkopnická studie Američana Rogera Ulricha ukázala, že pacienti v nemocnicích potřebují méně léků proti bolesti a rychleji se zotavují, pokud okna jejich pokojů směřují do zeleně, a nikoli do cihlové zdi.

Ale "až doposud byly příčiny tohoto účinku nejasné", řekl Max Steininger, neurobiolog z Vídeňské univerzity a hlavní autor studie, kterou zveřejnil časopis Nature Communications.

Problém představuje subjektivní aspekt přírody i bolesti. Je to příroda, která uklidňuje, anebo placebo efekt vyvolaný jejím údajným přínosem? Nebo jde o to, že se raději díváme na krajinu, kterou vnímáme jako krásnou? Co když to není příroda, která snižuje bolest, ale naopak městské prostředí, které ji zesiluje?

Aby zjistili víc, zaznamenávali vědci mozkovou aktivitu skupiny 49 dobrovolníků pomocí skeneru fMRI (funkční magnetická rezonance). Účastníci se dívali na různé obrazy a zároveň dostávali sérii více či méně bolestivých elektrických šoků do hřbetu levé ruky.

První scéna zobrazovala přírodní krajinu, břeh jezera obklopený stromy pohybujícími se ve větru, doprovázenou zvukem v pozadí simulujícím šumění listí a zpěv ptáků. Ve druhé scéně byly přidány městské prvky (budovy, lavičky, příjezdová cesta) a zvuk v pozadí byl nahrazen typickými městskými zvuky.

Hlasitost zvuku a kompozice obou snímků byly kalibrovány tak, aby u účastníků vyvolaly podobný estetický dojem. Nakonec třetí obrázek zobrazoval interiér: kancelář s počítačem, ventilátorem a malým oknem, to vše doplněné běžnými zvuky z pracoviště.

Účastníci studie nejen uváděli, že při pohledu na krajinu cítili menší bolest, ale rozdíl se projevil i na snímcích jejich mozku z funkční magnetické rezonance.

"Naše studie je první, která na základě skenování mozku poskytuje důkaz, že se nejedná pouze o placebo efekt," uvedl neurobiolog Max Steininger v prohlášení.

Přírodní scény vyvolaly sníženou aktivitu v části mozku, která se podílí na vnímání bolesti. Jiné oblasti spojené s regulací bolesti ale nebyly významnějším způsobem ovlivněny.

Vědci uvedli, že tyto výsledky mohou být způsobeny tím, že přírodní prostředí upoutává pozornost lidí a odvádí je od vnímání pocitu bolesti. V psychologii se tomuto jevu říká "teorie obnovení pozornosti".

"Skutečnost, že účinku v podobě zmírnění bolesti je možné dosáhnout prostřednictvím virtuálního vystavení přírodě, které lze snadno aplikovat, má důležité praktické důsledky," uvedl spoluautor studie Alex Smalley z britské Exeter University. Toto zjištění také "otevírá nové cesty pro výzkum, který by umožnil lépe pochopit, jak příroda ovlivňuje naši mysl", dodal.

