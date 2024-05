Průzkum: Téměř dvě třetiny lidí má zájem o dotace na úspornější bydlení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nejčastěji Češi dotace využívají podle průzkumu na instalace fotovoltaických panelů.

Téměř dvě třetiny Čechů má zájem o dotace na ekologičtější a úspornější bydlení. Podporu ale zatím využilo jen 14 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS Market Research vytvořeného pro Raiffeisenbank, který má ČTK k dispozici a kterého se zúčastnilo přes 1000 lidí mezi 18 až 64 lety. Nejvíce čerpají dotace na udržitelné bydlení lidé žijících v menších obcích do 5000 obyvatel. S rostoucím věkem zájem o zelené bydlení slábne.Ze 14 procent obyvatel, kteří dotace využili, jich 40 procent pochází z měst a obcí do 5000 obyvatel. Shodně 11 procent dotazovaných je z měst do 20 000 a do 100 000 obyvatel. V největších městech využilo dotaci osm procent respondentů. Celkově mají větší zájem o čerpání podpory na udržitelné bydlení spíš mladší generace. Ve věkovém rozpětí 18 až 24 let a 25 až 34 let shodně projevilo větší zájem 18 procent lidí. To je o šest až osm procentních bodů více, než jak odpovídali respondenti jiných věkových kategorií.

Nejčastěji Češi dotace využívají podle průzkumu na instalace fotovoltaických panelů. Tvoří více než třetinu všech případů využití. Čtvrtina dotázaných využila podporu na zateplení domu a stejný počet využil dotace na výměnu oken. Na instalaci tepelných čerpadel si žádalo příspěvek 22 procent dotázaných a 21 procent lidí žádalo o finance na výměnu starých nevyhovujících kotlů. Menší podíl dotací byl využit pro instalaci systémů pro zachytávání dešťové vody nebo výstavbu pasivního domu.

Ministerstvo životního prostředí v lednu uvedlo, že navýší podporu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), o kterou lze žádat na základní či dílčí zateplení. Na komplexní zateplování domů a bytů má sloužit také program Oprav dům po babičce. Z něj část peněz dostanou žadatelé předem formou nevratné dotace, zbytek si půjčí za výhodnější 3,5procentní úvěr. Výše úvěru se aktualizuje každý půlrok a může být poskytnut do dvojnásobné výše podpory. O dotaci z programu na zateplení rodinných domů Oprav dům po babičce od jeho spuštění loni na podzim požádalo podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) 1750 lidí a vyplacena byla asi miliarda korun.

Z analýzy portálu Česko v datech vyplývá, že částečné zateplení mají v ČR tři čtvrtiny rodinných domů postavených do roku 1970. Většina částečně zateplených domů má vyměněná okna s tepelně izolačním zasklením. Zateplenou střechu má pak každý čtvrtý rodinný dům a stěny 30 procent z nich.

Po spuštění výhodnějších úvěrů z programu Oprav dům po babičce na rekonstrukci nemovitostí se podle serveru Bezrealitky.cz zvýšil zájem o koupi starých domů. Průměrný počet reakcí na jednu nabídku meziročně vzrostl přibližně o 40 procent. Podle průzkumu Stavební spořitelny České spořitelny by více než polovina lidí pro rekonstrukci a zajištění větší energetické úspornosti svého domu využila vlastní úspory, o dotaci by žádala čtvrtina. Třetina lidí by zvolila financování formou úvěru, buď hypotečního, nebo od stavební spořitelny.

