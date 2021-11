První dny jednání vzbuzují naději na úspěch summitu COP26, řekl vyjednavač EU

Jan Marján 4.11.2021 20:12

To místopředseda SZ Berg vyrazil do Francie se podívat na údajný zámek Babiše. Bylo to asi šíleně důležité, musel se chudák obětovat a ujet cca 2500 km. Že zcela zbytečně prohnal cca 150 l výfukem to nevadí.

Odpovědět