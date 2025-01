Prvním letošním mládětem v královédvorské zoo je samice antilopy impala

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

Prvním letošním mládětem v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem je samička antilopy impala. Dvorská zoo je jedinou v Česku, která impaly chová. V Evropě má největší stádo impal o počtu 32 kusů. ČTK to řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Dvorská zoo se specializuje na Afriku. Loni zvýšila návštěvnost o osm procent na rekordních 730 000 lidí.Antilopa přišla na svět ve čtvrtek odpoledne s váhou asi 3,7 kilogramu. Její matkou je téměř dvouletá samice Betaxa, pro níž je samička prvním potomkem. Betaxa se narodila ve Dvoře Králové. Otcem je osmiletý samec Troy, který do Dvora Králové přijel z nizozemského safariparku v Beekse Bergenu.

Zoo očekává mláďata i u dalších druhů antilop. "Právě startuje jejich sezona. Vedle impal nyní začnou rodit i nyaly nížinné, kudu malí a velcí nebo gazely Thomsonovy," uvedla vrchní chovatelka Monika Darvašová.

Impal se dosud ve Dvoře Králové narodilo kolem 450. Podle chovatelů jde o náročný druh na chov. Impaly jsou lekavé a potřebují značný prostor, aby mohli uniknout daleko od zdroje možného nebezpečí. Ve Dvoře Králové jim to zajišťuje výběh, který v letní sezoně sdílejí s hrochy a dalšími kopytníky. Nyní jsou antilopy v zimovišti.

V safari parku je do neděle 5. ledna akce Vánoční zoo, při němž zahrada vánočně osvětlena a vyzdobena. Otevírací doba pokladen je v době Vánoční zoo prodloužena o dvě hodiny do 18:00. I pak mohou lidé v zoo zůstat, většina pavilonů je přístupná do 20:00. Od pondělí 6. ledna bude mít zoo klasickou zimní sezonu.

