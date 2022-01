Rádlem u Jablonce se podle ochránců přírody procházel vlk, asi hledal cestu

Karel Zvářal 21.1.2022 16:51 Reaguje na karel krasensky

Na přechodech přes cestu hyne vydra, ta na souši moc velké spády nemá. Ale třeba jezevec chodí v únoru (krásně vidět na obnově) poměrně dlouhé úseky po cestách (asfaltových i obyčejných), a to 200-400m. Jestli je to jejich značkovací oblast, nebo si tudy zkracují cestu za partnerem, to nedovedu posoudit. A velké šelmy, s teritoriem o dva řády větším (to mnimálně), za těmi jezevci v tomto zaostávat nebudou.

