Rakousko uzavřelo poslední uhelnou elektrárnu v zemi

Rakousko v pátek uzavřelo uhelnou elektrárnu Mellach - poslední v zemi. Stalo se tak osmým státem v Evropské unii, který skoncoval se spalováním uhlí. S odkazem na rakouskou energetickou skupinu Verbund o tom dnes informovala agentura AP.

Elektrárna Mellach zásobovala teplem a elektřinou blízké město Štýrský Hradec a v provozu byla 34 let. V zemi teď pracuje na 12 plynových a ropných elektráren.

Vláda ve Vídni má v plánu ukončit do roku 2030 užívání fosilních paliv pro výrobu energie. Do té doby by se měly tedy uzavřít i plynové elektrárny, poté bude alpská země vyrábět veškerou energii z obnovitelných zdrojů.

Uhlí je považováno za nejvíce znečišťující fosilní palivo a je hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů vytvořených člověkem, které způsobují změnu klimatu. Rakousko také usiluje o celoevropský odklon od jaderné energetiky. Jeho sousední státy včetně Česka naopak chtějí význam jádra ve svém energetickém mixu posilovat.

