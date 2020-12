Rakouský soud zrušil povolení k odstřelu "problémového" vlka

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Crypto Wolf / Flickr.com Vlka, který se pohyboval kolem městečka Bad Gastein ve spolkové zemi Salcbursko, úřady označily za "problémového" letos v červnu. Podle nich totiž loni v létě zabil v oblasti 24 ovcí a tři telata. Ilustrační foto

Rakouský soud zrušil povolení k odstřelu vlka, kterého úřady označily za "problémového". Pokud by šelmu myslivci zastřelili, šlo by o prvního legálně zabitého vlka od jejich návratu do Rakouska před deseti lety. Informovala o tom agentura APA.

Proti rozhodnutí se odvolala rakouská pobočka Světového fondu na ochranu přírody (WWF), která uvedla, že hospodářská zvířata na pastvě nebyla chráněna plotem ani střežena pasteveckým psem, a vlk tak neměl šanci rozeznat, že jde o "zakázanou" kořist. Soud žádosti organizace vyhověl a povolení k odstřelu zrušil. "Rozhodnutí soudu je budíčkem pro politiky," uvedli zástupci WWF.

Pokud by "problémového" vlka zastřelili, bylo by to poprvé od doby, co se přísně chráněná zvířata po vyhubení na konci 19. století do Rakouska vrátila. Trvale žijí tyto psovité šelmy v alpské zemi opět od roku 2009. Všechny smečky se zdržují u hranice s Českem.

Pověřenec spolkové země Salcbursko pro záležitosti vlků Hubert Stock nicméně upozornil, že povolení k odstřelu bylo spíše teoretické. Konkrétní šelma je totiž podle něj "už stejně dávno kdovíkde". Její DNA se naposledy našlo na jaře 2020 v Tyrolsku, asi 100 kilometrů západně od místa, kde vlk strhnul přes dvě desítky hospodářských zvířat. Dohledat jej a určit, že jde o konkrétní "problémové" zvíře, by tak bylo podle Stocka stejně téměř nemožné.

